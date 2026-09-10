Dünyanın en çok kazanan lideri. Maaşına milyonluk zam yapıldı
10.09.2026 08:52
Son Güncelleme: 10.09.2026 08:52
Singapur Başbakanı Lawrence Wong, bakan maaşlarına yapılacak zamla birlikte yıllık gelirinin yüzde 64 artışla 2,85 milyon dolara yükseleceğini duyurdu.
Dünyanın en yüksek maaşını alan siyasi lideri konumundaki Singapur Başbakanı Lawrence Wong, bakan maaşlarına 15 Ekim'den itibaren zam yapılacağını açıkladı.
Düzenlemeyle birlikte Wong'un yıllık maaşı yüzde 64 artarak 2,2 milyon Singapur dolarından (1,74 milyon dolar) 3,6 milyon Singapur dolarına (2,85 milyon dolar) yükselecek.
Parlamentoda konuşan Başbakan Wong, siyasi maaşların hassas ve duygusal bir konu olduğunu belirterek vatandaşların bu konudaki tepkilerini anladığını söyledi.
Wong, önümüzdeki beş yıl boyunca maaşındaki artış miktarını hayır kurumlarına bağışlayacağını bildirdi.
Ülkede 2025 verilerine göre ortalama bir çalışanın aylık medyan geliri 5 bin 775 Singapur doları seviyesinde.
Wong, özel sektör ve kamudaki maaşların 2012'den bu yana yükseldiğini, bu artışı yapmamanın siyaseten kolay ancak ülke yönetimi açısından yanlış bir adım olacağını savundu.
Bakan maaşlarının nitelikli yöneticileri kamuya çekmek ve yolsuzluğu önlemek amacıyla yüksek tutulduğunu ifade eden Singapur yönetimi, ücretleri belirlerken ülkedeki en çok kazanan 1000 kişinin gelirini ölçüt alıyor.
Reuters ajansının haberine göre yeni düzenlemeyle birlikte görevdeki siyasetçilerin maaşlarında ilk aşamada yüzde 9'a varan tek seferlik bir artış uygulanacak; sonraki artışlar ise performansa bağlı olarak kademeli biçimde yapılacak.
Hükümet döneminin sonunda çoğu kıdemsiz bakanın yıllık maaşının 1,35 milyon Singapur dolarına ulaşması, performansa göre bu rakamın 1,8 milyon Singapur dolarına kadar çıkabilmesi öngörülüyor.
PoliticalSalaries.com verilerine göre Wong, mevcut geliriyle de dünyanın en çok kazanan lideri konumunda.
Listede Wong'u yıllık 719 bin dolarla Hong Kong Özel İdari Bölgesi Başyöneticisi ve 606 bin dolarla İsviçre Konfederasyonu Başkanı izliyor.
ABD Başkanı Donald Trump yıllık 400 bin dolar, Birleşik Krallık Başbakanı ise 230 bin dolar kazanıyor.
Singapur, bakan maaşlarını en son 2012 yılında kamuoyundaki hoşnutsuzluğu gidermek amacıyla yüzde 36 oranında düşürmüştü.
2017'deki artış tavsiyesini uygulamayan hükümet, 2023'teki incelemeyi de ekonomik belirsizlikler nedeniyle ertelemişti. Milletvekilleri maaş düzenlemesini perşembe günü parlamentoda tartışacak.