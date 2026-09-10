Dünyanın en çok kazanan lideri. Maaşına milyonluk zam yapıldı

PoliticalSalaries.com verilerine göre Wong, mevcut geliriyle de dünyanın en çok kazanan lideri konumunda.

Listede Wong'u yıllık 719 bin dolarla Hong Kong Özel İdari Bölgesi Başyöneticisi ve 606 bin dolarla İsviçre Konfederasyonu Başkanı izliyor.

ABD Başkanı Donald Trump yıllık 400 bin dolar, Birleşik Krallık Başbakanı ise 230 bin dolar kazanıyor.

Singapur, bakan maaşlarını en son 2012 yılında kamuoyundaki hoşnutsuzluğu gidermek amacıyla yüzde 36 oranında düşürmüştü.

2017'deki artış tavsiyesini uygulamayan hükümet, 2023'teki incelemeyi de ekonomik belirsizlikler nedeniyle ertelemişti. Milletvekilleri maaş düzenlemesini perşembe günü parlamentoda tartışacak.