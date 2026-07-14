Dünyanın en eski imparatorluğunun sonu geldi. Erkek varis tükeniyor, kadınlar tahta çıkamıyor

Japon hükümeti, erkek varis sorununu çözmek amacıyla 1947 yılında imparatorluk ailesinden çıkarılan eski hanedan kollarını yeniden sisteme dahil etmeyi planlıyor.

Parlamentonun onayını bekleyen düzenlemeye göre, bu ailelerden 15 yaşını doldurmuş, evlenmemiş ve çocuğu olmayan erkek üyeler yeniden imparatorluk ailesine kabul edilebilecek. Bu kişilerin çocukları da gelecekte tahta çıkma hakkına sahip olacak.

Ayrıca evlendikten sonra imparatorluk ailesinden ayrılmak zorunda kalan prenseslerin resmi görevlerini sürdürmesine izin verilmesi planlanıyor. Ancak onların çocukları yine tahta çıkamayacak.