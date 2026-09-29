Dünyanın en genç hükümdarı öldü, taht kavgası çıktı. Televizyon spikeri kral oluyor
29.09.2026 11:11
Uganda'nın Tooro Krallığı'nda 34 yaşındaki Kral Oyo'nun ölümünün ardından başlayan taht kavgası sonuçlandı. Kraliyet ailesi, kamu yayıncısı UBC'de spiker olarak çalışan Prens Edward'ı yeni kral seçti.
İŞTE YENİ KRAL
Uganda'nın tarihi krallıklarından Tooro'da haftalardır devam eden taht kavgasının ardından yeni kral belli oldu. Gazeteci ve televizyon spikeri Prens Edward Rukidi Kijanangoma Nyabongo II'nin bugün düzenlenecek törenle tahta çıkması bekleniyor.
Prens Edward, tahta çıkış töreni öncesinde Tooro'da düzenlenen geçit törenine katıldı. Uganda televizyonlarında yayımlanan görüntülerde, yeni kralı görmek için gece boyunca büyük kalabalıkların toplandığı görüldü.
Tooro, Uganda'daki dört tarihi krallıktan biri. Günümüzde bu krallıklar sınırlı siyasi güce sahip ve ağırlıklı olarak kültürel kurumlar olarak faaliyet gösteriyor.
ÜÇ YAŞINDA TAHTA ÇIKMIŞTI
Tooro Krallığı, önceki hükümdar Kral Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV'ün ölümünün ardından yeniden uluslararası gündeme geldi.
Oyo, 1995 yılında henüz üç yaşındayken tahta çıkmış ve Guinness Dünya Rekorları tarafından dönemin “dünyanın en genç hükümdarı” olarak tanınmıştı.
Kral Oyo, kanserle mücadelesinin ardından 34 yaşında hayatını kaybetti.
ÖLÜMÜ TAHT KAVGASINI BAŞLATTI
Kral Oyo'nun ölümünün ardından krallıkta sert bir veraset tartışması başladı.
Oyo'nun annesi, daha önce yakın aile çevresi dışında bilinmeyen kralın oğlunun tahta geçmesi gerektiğini savundu. Kraliçe anne, anlaşmazlık sırasında ev hapsinde tutulduğunu da öne sürdü.
Ancak Babiito kraliyet klanının oluşturduğu seçim komitesi bu talebi kabul etmedi.
KRAL OLARAK GAZETECİ KUZENİ SEÇİLDİ
Komite, Kral Oyo'nun kuzeni Prens Edward Rukidi Kijanangoma Nyabongo II'yi yeni hükümdar olarak belirledi.
Prens Edward'ın Uganda'nın kamu yayıncısı UBC'de haber spikeri olarak çalışması, tahta geçişini daha da dikkat çekici hale getirdi.
Yeni kralın salı günü düzenlenecek resmi törenle Tooro tahtına çıkması bekleniyor.