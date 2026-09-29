Dünyanın en genç hükümdarı öldü, taht kavgası çıktı. Televizyon spikeri kral oluyor

Uganda'nın tarihi krallıklarından Tooro'da haftalardır devam eden taht kavgasının ardından yeni kral belli oldu. Gazeteci ve televizyon spikeri Prens Edward Rukidi Kijanangoma Nyabongo II'nin bugün düzenlenecek törenle tahta çıkması bekleniyor.

Prens Edward, tahta çıkış töreni öncesinde Tooro'da düzenlenen geçit törenine katıldı. Uganda televizyonlarında yayımlanan görüntülerde, yeni kralı görmek için gece boyunca büyük kalabalıkların toplandığı görüldü.

Tooro, Uganda'daki dört tarihi krallıktan biri. Günümüzde bu krallıklar sınırlı siyasi güce sahip ve ağırlıklı olarak kültürel kurumlar olarak faaliyet gösteriyor.