Dünyanın en küçük ülkelerinden biri adını değiştirdi

Devlet Başkanı Adeang, isim değişikliğini ocak ayında parlamentoya sunarken, “Bu değişiklik ülkemizin mirasını, dilini ve kimliğini daha doğru biçimde onurlandırmayı amaçlıyor.” demişti.

Anayasa değişikliği önerisi, parlamentoda gerekli olan iki tur oylamada da milletvekillerinin desteğini aldı. Ancak anayasa metninde resmî değişikliğin tamamlanıp tamamlanmadığına ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı.

Yaklaşık 12 bin nüfusa sahip ülke, Vatikan ve Tuvalu’nun ardından nüfus bakımından dünyanın en küçük üçüncü ülkesi konumunda bulunuyor.

Mercan kökenli küçük bir ada olan Naoero, geçmişte Almanya’nın sömürgesi olmuş, daha sonra Avustralya tarafından yönetilmiş ve 1968 yılında bağımsızlığını ilan etmişti.