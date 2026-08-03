Dünyanın en küçük ülkelerinden biri adını değiştirdi
03.08.2026 21:07
Pasifik Okyanusu’ndaki ada ülkesi Nauru, ülkenin ulusal dilindeki yazım ve telaffuza uyum sağlamak amacıyla adını Naoero Cumhuriyeti olarak değiştirdi.
Devlet Başkanı David Adeang, ülkenin uluslararası kodunun NRU’dan NRO’ya dönüşeceğini, ülke vatandaşlarının da artık “Naurulu” yerine dei-Naoero olarak adlandırılacağını açıkladı.
Dış dünyada genellikle “Nauru” olarak bilinen ülkenin yeni adı, yerel dilde “Naoero” şeklinde yazılıyor ve “Nao-ero” biçiminde telaffuz ediliyor.
Hükümetin Facebook hesabından yapılan açıklamada, isim değişikliğinin Güney Pasifik’teki ada ülkesinin geleneksel adına dönüşünü ifade ettiği belirtildi.
Daha önce yapılan hükümet açıklamasında, ülkenin yerel adının yabancılar tarafından telaffuz edilmesinin zor olması nedeniyle uluslararası alanda “Nauru” adının kullanılmaya başlandığı kaydedilmişti. Bu tercihin halkın iradesinden ziyade kullanım kolaylığından kaynaklandığı ifade edilmişti.
Devlet Başkanı Adeang, isim değişikliğini ocak ayında parlamentoya sunarken, “Bu değişiklik ülkemizin mirasını, dilini ve kimliğini daha doğru biçimde onurlandırmayı amaçlıyor.” demişti.
Anayasa değişikliği önerisi, parlamentoda gerekli olan iki tur oylamada da milletvekillerinin desteğini aldı. Ancak anayasa metninde resmî değişikliğin tamamlanıp tamamlanmadığına ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı.
Yaklaşık 12 bin nüfusa sahip ülke, Vatikan ve Tuvalu’nun ardından nüfus bakımından dünyanın en küçük üçüncü ülkesi konumunda bulunuyor.
Mercan kökenli küçük bir ada olan Naoero, geçmişte Almanya’nın sömürgesi olmuş, daha sonra Avustralya tarafından yönetilmiş ve 1968 yılında bağımsızlığını ilan etmişti.
Ülkede 1970’li yıllarda fosfat madenciliğinden büyük gelir elde edildi. Ancak sektörün çökmesi, 1990’lı yıllarda ülkeyi ekonomik yıkımın eşiğine getirdi.
Naoero günümüzde iklim değişikliğinin yol açtığı deniz seviyesindeki yükselmeden en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alıyor.
Hükümet, kıyıların sular altında kalma riskine karşı halkın ve altyapının daha yüksek bölgelere taşınmasını finanse etmek amacıyla ücret karşılığında vatandaşlık verilmesini öngören bir program üzerinden yabancı yatırım çekmeye çalışıyor.
Adeang, isim değişikliğinin “yenilenen ulusal gururun başlangıcı” olduğunu söyledi.
Hükümetin mayıs ayında değişiklik yönünde oy kullanmasının ardından, kararın halk oylamasıyla onaylanacağı açıklanmıştı. Ancak geçen hafta yayımlanan hükümet açıklamasında, kapsamlı görüşmelerin ardından referanduma ihtiyaç olmadığına karar verildiği belirtildi.
Açıklamada, “Referandum halkın iradesini belirlemeyi amaçlar. Ancak Naoero adı hiçbir zaman kaybolmadı, yalnızca bütünüyle benimsenmeyi bekliyordu.” ifadelerine yer verildi.
Naoero adının zaten halkın kimliğinin bir parçası olduğu, ülkenin armasında yer aldığı, toplum içinde kullanıldığı ve anayasa tarafından da kabul edildiği vurgulandı.