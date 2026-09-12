Dünyanın en ölümcül deniz rotası. Her 7 kişiden biri geri dönemiyor

Her yıl binlerce Rohingya yani Arakanlı Müslüman, Bangladeş ve Myanmar'dan Malezya ya da Endonezya'ya ulaşabilmek için eski balıkçı tekneleriyle Bengal Körfezi ve Andaman Denizi'nin tehlikeli sularına açılıyor.

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre deniz yolculukları arasında ölüm oranının en yüksek olduğu bu rota, giderek daha fazla kullanılıyor.

Geçen yıl yaklaşık 6 bin 500 Rohingya bu yolculuğa çıktı. Yaklaşık 900 kişi ise denizde öldü veya kayboldu.

Bu yılın yalnızca ilk altı ayında ölü veya kayıp olarak bildirilenlerin sayısı 820'ye ulaştı. Haziran sonu itibarıyla yaklaşık 5 bin 700 kişinin denize açıldığı tahmin ediliyor.

Başka bir deyişle rota, daha yılın ilk yarısında 2025'in tamamındaki yolcu sayısına yaklaşmış durumda.