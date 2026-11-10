Dünyanın en zengin üçüncü müzisyeni. The Beatles üyesi milyarder oldu

Efsanevi İngiliz rock grubu The Beatles 'ın kurucularından 84 yaşındaki Paul McCartney, servetini 1,4 milyar dolara yükselterek dünya müzik tarihinin en zengin üçüncü ismi oldu.

İş dünyası dergisi Forbes, İngiliz müzisyenin adını küresel milyarderler listesinin zirvesine taşıdı.

Forbes'un paylaştığı verilere göre McCartney'nin önünde yalnızca 2,8 milyar dolarlık servetiyle rap sanatçısı Jay-Z ve 2 milyar dolarlık varlığıyla şarkıcı Taylor Swift yer alıyor.

Usta müzisyenin servet basamaklarını tırmanışında turne gelirleri, telif davaları ve The Beatles mirasının yanı sıra başka müzisyenlerin telif haklarına yaptığı yatırımlar belirleyici oldu.

TELİF İMPARATORLUĞUNUN TEMELLERİ 1969'DA ATILDI

İngiliz sanatçının finansal yükselişinin temelini, The Beatles grubunun dağılmasından hemen önce 1969 yılında kurduğu MPL Communications şirketi oluşturuyor.

McCartney bu şirket aracılığıyla solo kariyerindeki eserlerin ve stüdyo kayıtlarının denetimini eline alarak telif gelirlerinden doğrudan pay elde etti.

Ünlü müzisyen, şarkı kataloglarının popüler bir yatırım aracına dönüşmesinden çok önce, başka sanatçıların eserlerinin yayın haklarını satın alma yoluna gitti.

Forbes, sanatçının finansal serüvenini şu değerlendirmeyle aktardı:

"McCartney'nin parayı pek umursamadığını ve belki de çok fazla şey veremeyeceğini söylediği şarkıların üzerinden altmış yıl geçti. Şarkılar söyleyerek, davalar ve karşı davalar açarak, turnelere çıkarak ve çalışarak 1,4 milyar dolarlık bir servet biriktirdi. Yıllarca The Beatles üzerinden tahmin edilenden çok daha az kazandı; buna karşılık hiç beklenmedik sanatçıların teliflerinden çok daha fazla gelir elde etti. Bu, sanat ile ticaretin birbirine nasıl geçebileceğini gösteren klasik bir hikayedir."

Sanatçının portföyünde Buddy Holly'nin müzik kataloğunun yanı sıra Broadway müzikallerine ait besteler ve dünyaca ünlü Noel parçaları da bulunuyor.

McCartney'nin telif havuzunda "It's Beginning to Look a Lot Like Christmas", "The Christmas Song" ve "Baby, It's Cold Outside" gibi küresel klasikler yer alıyor.

Binlerce eserin telif hakkını elinde bulunduran MPL Communications şirketinin yıllık cirosunun on milyonlarca doları bulabileceği, şirket değerinin ise en az 250 milyon dolar seviyesinde olduğu hesaplanıyor.