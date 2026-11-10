Dünyanın en zengin üçüncü müzisyeni. The Beatles üyesi milyarder oldu
10.11.2026 10:32
Rock efsanesi The Beatles grubunun kurucularından 84 yaşındaki Paul McCartney, servetini 1,4 milyar dolara yükselterek müzik dünyasının en zengin üçüncü ismi oldu.
Efsanevi İngiliz rock grubu The Beatles'ın kurucularından 84 yaşındaki Paul McCartney, servetini 1,4 milyar dolara yükselterek dünya müzik tarihinin en zengin üçüncü ismi oldu.
İş dünyası dergisi Forbes, İngiliz müzisyenin adını küresel milyarderler listesinin zirvesine taşıdı.
Forbes'un paylaştığı verilere göre McCartney'nin önünde yalnızca 2,8 milyar dolarlık servetiyle rap sanatçısı Jay-Z ve 2 milyar dolarlık varlığıyla şarkıcı Taylor Swift yer alıyor.
Usta müzisyenin servet basamaklarını tırmanışında turne gelirleri, telif davaları ve The Beatles mirasının yanı sıra başka müzisyenlerin telif haklarına yaptığı yatırımlar belirleyici oldu.
TELİF İMPARATORLUĞUNUN TEMELLERİ 1969'DA ATILDI
İngiliz sanatçının finansal yükselişinin temelini, The Beatles grubunun dağılmasından hemen önce 1969 yılında kurduğu MPL Communications şirketi oluşturuyor.
McCartney bu şirket aracılığıyla solo kariyerindeki eserlerin ve stüdyo kayıtlarının denetimini eline alarak telif gelirlerinden doğrudan pay elde etti.
Ünlü müzisyen, şarkı kataloglarının popüler bir yatırım aracına dönüşmesinden çok önce, başka sanatçıların eserlerinin yayın haklarını satın alma yoluna gitti.
Forbes, sanatçının finansal serüvenini şu değerlendirmeyle aktardı:
"McCartney'nin parayı pek umursamadığını ve belki de çok fazla şey veremeyeceğini söylediği şarkıların üzerinden altmış yıl geçti. Şarkılar söyleyerek, davalar ve karşı davalar açarak, turnelere çıkarak ve çalışarak 1,4 milyar dolarlık bir servet biriktirdi. Yıllarca The Beatles üzerinden tahmin edilenden çok daha az kazandı; buna karşılık hiç beklenmedik sanatçıların teliflerinden çok daha fazla gelir elde etti. Bu, sanat ile ticaretin birbirine nasıl geçebileceğini gösteren klasik bir hikayedir."
Sanatçının portföyünde Buddy Holly'nin müzik kataloğunun yanı sıra Broadway müzikallerine ait besteler ve dünyaca ünlü Noel parçaları da bulunuyor.
McCartney'nin telif havuzunda "It's Beginning to Look a Lot Like Christmas", "The Christmas Song" ve "Baby, It's Cold Outside" gibi küresel klasikler yer alıyor.
Binlerce eserin telif hakkını elinde bulunduran MPL Communications şirketinin yıllık cirosunun on milyonlarca doları bulabileceği, şirket değerinin ise en az 250 milyon dolar seviyesinde olduğu hesaplanıyor.
GRUBUN MİRASI YILDA 50 MİLYON DOLAR GETİRİYOR
Müzisyenin gelir tablosundaki bir diğer önemli ayağı, The Beatles grubuna ait hakları yöneten holding Apple Corps teşkil ediyor.
Plak şirketleriyle yürütülen uzun soluklu müzakerelerin ve davaların ardından sözleşmelerini güncelleyen Apple Corps, dijital dinlemeler, plak satışları ve ticari ürünlerden yılda 50 milyon doları aşkın gelir sağlıyor.
Bu holdingde Paul McCartney, Ringo Starr ile yaşamını yitiren John Lennon ve George Harrison'ın mirasçıları yüzde 25'lik eşit hisselere sahip durumda.
Gruptaki bu her bir çeyrek hissenin değeri 150 milyon doların üzerinde.
ABD'DE KAZANILAN TELİF ZAFERİ GELİRLERİ KATLADI
McCartney, The Beatles bünyesinde bizzat kaleme aldığı parçaların telif haklarını geri almak için ABD'de yasal süreç başlatmıştı.
Müzisyen, 1962 ile 1971 yılları arasında tek başına veya John Lennon ile ortaklaşa yazdığı şarkıların haklarını geri almak amacıyla Ocak 2017'de Sony/ATV şirketine dava açtı.
ABD telif mevzuatının eser sahiplerine tanıdığı geri alma hakkına dayanan bu hukuki mücadelenin ardından söz konusu eserler müzisyene yılda en az 10 milyon dolar kazandırmaya başladı.
Sanatçının elindeki bu kişisel telif haklarının toplam piyasa değeri en az 200 milyon dolar oldu..
Daha önce İngiliz The Times gazetesi, Mayıs 2024'te yayımladığı listede McCartney'yi İngiltere'nin ilk milyarder müzisyeni ilan etmişti.
Gazete o dönemde Paul McCartney ile eşi Nancy'nin ortak varlığını 1 milyar sterlin, yani yaklaşık 1,27 milyar dolar olarak hesaplamıştı.
Servetteki bu artış, aralıksız süren konser turneleri ve Beyonce'nin "Cowboy Carter" albümünde The Beatles klasiği "Blackbird" parçasını seslendirmesiyle oldu.
BEATLES GRUBU NASIL KURULDU VE NASIL ÜNLENDİ?
İngiltere'nin Liverpool kentinde 1960 yılında kurulan The Beatles, müzik tarihinin en çok satan ve en etkili rock grupları arasında yer alıyor.
John Lennon, Paul McCartney, George Harrison ve Ringo Starr'dan oluşan dörtlü, popüler müziğin yanı sıra giyim kuşamdan gençlik kültürüne kadar uzanan geniş bir alanda dünya genelinde köklü değişimlere yol açtı.
Grubun temelleri, John Lennon'ın 1957 yılında kurduğu lise grubu The Quarrymen ile atıldı.
Kısa süre sonra gruba Paul McCartney, ardından da George Harrison dahil oldu.
Farklı isim arayışlarının ardından ritim ve müzik tarzına atıfta bulunan grup, 1960 yılında resmi olarak The Beatles adını aldı.
İlk yıllarda grupta farklı isimler yer alırken davulcu Pete Best'in yerine 1962 yılında Ringo Starr'ın geçmesiyle asıl kadro tamamlandı.
Grup, şöhrete kavuşmadan önce 1960 ile 1962 yılları arasında Almanya'nın Hamburg kentindeki gece kulüplerinde saatlerce aralıksız sahneye çıktı.
Bu zorlu süreç grubun sahne performansını geliştirmesini ve üyelerin müzikal açıdan birbirine kenetlenmesini sağladı.
Menajer Brian Epstein, Liverpool'daki Cavern Club'da keşfettiği grubun asi deri ceketli görünümünü değiştirdi.
Müzisyenlere takım elbiseler giydiren ve mop-top olarak bilinen saç kesimini kazandıran Epstein, grubu profesyonel yıldızlara dönüştürdü.
Prodüktör George Martin ile anlaşan ekip, 1962 yılında çıkardığı ilk single çalışması "Love Me Do" ile dikkatleri üzerine çekti.
Grubun 1963 yılındaki "Please Please Me" albümünün ardından İngiltere'de gençlerin konser salonlarını doldurduğu ve basının "Beatlemania" (Beatles Çılgınlığı) olarak adlandırdığı süreç başladı.
ABD'de 9 Şubat 1964 tarihinde The Ed Sullivan Show programına çıkan The Beatles'ı, ülke nüfusunun yüzde 40'ına denk gelen yaklaşık 73 ila 74 milyon kişi canlı yayında izledi.
Grup ününü dünya çapına taşırken müzik tarihinde "İngiliz İstilası" olarak bilinen dönemi başlattı.