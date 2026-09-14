Dünyanın hızlı kuruyemiş yiyen diplomatı. Elinden almak zorunda kaldılar

Zirvenin sonunda liderler, "Dayanıklılık, İnovasyon, İşbirliği ve Sürdürülebilirlik için İnşa" başlıklı ortak bildiriyi imzaladı.

Gazze Şeridi'ndeki duruma geniş yer ayrılan metinde, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) ilgili kararlarına saygı gösterilmesi çağrısı yapıldı:

"Tüm tarafları, Gazze Şeridi'nde ateşkesin korunmasını ve insani yardımların tam ve engelsiz şekilde ulaştırılmasını sağlamaya çağırıyoruz."

Gazze'de Ekim 2025'te sağlanan ateşkese karşın şiddetin sürmesinden endişe duyduklarını belirten liderler, ortak metinde şu vurguyu yaptı:

"Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden zorla yerinden edilmesini amaçlayan her türlü politikanın durdurulması çağrısında bulunuyor; Filistin halkının vazgeçilmez haklarına halel getirebilecek ve işgali meşrulaştırabilecek ya da uzatabilecek düzenlemelere ilişkin endişelerimizi ifade ediyoruz."