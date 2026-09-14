Dünyanın hızlı kuruyemiş yiyen diplomatı. Elinden almak zorunda kaldılar
14.09.2026 10:11
Son Güncelleme: 14.09.2026 10:17
Yeni Delhi'deki 18. BRICS Liderler Zirvesi, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan konuşurken önündeki kuruyemişleri bitiren Hint sözcüye yapılan müdahaleyle sosyal medyanın gündemine oturdu.
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de toplanan 18. BRICS Liderler Zirvesi, liderlerin Ortadoğu mesajlarının yanı sıra salonda kayda geçen sıra dışı bir görüntüyle küresel kamuoyunun dikkatini çekti.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan resmi oturumda konuşma yaptığı sırada, hemen arkasında oturan Hindistan Dışişleri Bakanlığı Resmi Sözcüsü Randhir Jaiswal'ın aralıksız kuruyemiş yemesi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Resmi diplomatik protokol sırasında sergilenen bu rahat tavır kısa sürede internette yayıldı.
Sosyal medya kullanıcıları karşı konulamaz ikramlara atıfta bulunarak esprili yorumlar yaparken, sözcüye kilosuna dikkat etmesi yönünde tavsiyeler paylaştı.
Görüntüleri X platformundaki hesabından aktaran gazeteci Mario Nawfal, gelişmeyi şu sözlerle kaydetti:
“İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan BRICS Zirvesi'nde konuşuyor. Arkasında Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswal bir kutu kuruyemişi adeta yok ediyor. Yiyor, parmaklarını yalıyor, tekrar dalıyor. Sonunda birisi kutuyu önünden alıyor. Kelimenin tam anlamıyla diplomatik bir müdahale.”
Yaşanan hareketliliğin neticesinde görevliler, Jaiswal'ın önündeki kuruyemiş kutularını masadan kaldırdı.
LİDERLERDEN GAZZE MESAJI
Zirvenin sonunda liderler, "Dayanıklılık, İnovasyon, İşbirliği ve Sürdürülebilirlik için İnşa" başlıklı ortak bildiriyi imzaladı.
Gazze Şeridi'ndeki duruma geniş yer ayrılan metinde, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) ilgili kararlarına saygı gösterilmesi çağrısı yapıldı:
"Tüm tarafları, Gazze Şeridi'nde ateşkesin korunmasını ve insani yardımların tam ve engelsiz şekilde ulaştırılmasını sağlamaya çağırıyoruz."
Gazze'de Ekim 2025'te sağlanan ateşkese karşın şiddetin sürmesinden endişe duyduklarını belirten liderler, ortak metinde şu vurguyu yaptı:
"Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden zorla yerinden edilmesini amaçlayan her türlü politikanın durdurulması çağrısında bulunuyor; Filistin halkının vazgeçilmez haklarına halel getirebilecek ve işgali meşrulaştırabilecek ya da uzatabilecek düzenlemelere ilişkin endişelerimizi ifade ediyoruz."
BRICS NEDİR?
İlk olarak 2009 yılında Çin, Rusya, Brezilya ve Hindistan ortaklığıyla yükselen ekonomileri çatısı altında toplayan yapı, 2011'de Güney Afrika'nın katılımıyla BRICS adını aldı.
Birlik, 2024 yılında Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni, 2025 yılında ise Endonezya'yı bünyesine katarak 11 üyeli bir topluluğa dönüştü.
Genişleme dalgasıyla grup, küresel nüfusun yaklaşık yarısını ve dünya ekonomik çıktısının yaklaşık yüzde 40'ını temsil eden devasa bir ağırlığa ulaştı.