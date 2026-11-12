Dünyanın konuştuğu yasak aşk ve casusluk skandalında yeni gelişme. Nvidia CEO'su istifa etti
12.11.2026 16:57
Son Güncelleme: 12.11.2026 17:00
Yapay zeka çip devi Nvidia'yı sarsan yasak aşk ve casusluk skandalında yeni bir gelişme yaşandı. CEO Jensen Huang istifa etti.
NTV
Adı casusluk ve yasak aşk skandalına karışan Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın istifa ettiği açıklandı.
Şirket, Nvidia'nın kalıcı bir halef arayışında olması nedeniyle Mali İşler Direktörü Colette Kress'in geçici CEO olarak görevi devralacağını duyurdu.
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