Dünyaya meydan okuyor. Kim Jong Un yeni nükleer tesisi gezdi

Kuzey Kore devlet haber ajansı KCNA'ya göre Kim Jong Un çarşamba günü "yeni açılan nükleer materyal üretim tesisini" ziyaret etti. Kim burada yaptığı açıklamada, ülkenin nükleer güçlerini "katlanarak artırmayı hedefleyen iddialı bir gelecek planından" söz etti.

Kuzey Kore lideri ayrıca silah üretiminde kullanılan nükleer materyal kapasitesinin son beş yılda iki katından fazla arttığını söyledi.