Dünyaya meydan okuyor. Kim Jong Un yeni nükleer tesisi gezdi
04.06.2026 10:05
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ülkenin nükleer silah kapasitesinin "katlanarak" artırılacağını açıkladı. Kim'in bu hedef doğrultusunda yeni bir nükleer üretim tesisini ziyaret ettiği duyuruldu.
YENİ NÜKLEER TEİS ZİYARET EDİLDİ
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ülkenin nükleer askeri kapasitesini "katlanarak" büyütme sözü verirken, devlet medyası Kim'in yeni bir nükleer tesisi ziyaret ettiğini duyurdu.
Yeni açıklamalarla Pyongyang yönetimi, ABD'nin baskılarına rağmen nükleer silah programından vazgeçmeyeceğini bir kez daha vurgulamış oldu.
KİM'DEN "KATLANARAK BÜYÜME" MESAJI
Kuzey Kore devlet haber ajansı KCNA'ya göre Kim Jong Un çarşamba günü "yeni açılan nükleer materyal üretim tesisini" ziyaret etti. Kim burada yaptığı açıklamada, ülkenin nükleer güçlerini "katlanarak artırmayı hedefleyen iddialı bir gelecek planından" söz etti.
Kuzey Kore lideri ayrıca silah üretiminde kullanılan nükleer materyal kapasitesinin son beş yılda iki katından fazla arttığını söyledi.
"HEDEF WASHINGTON'A MESAJ VERMEK"
Kuzey Kore ziyaret edilen tesisin yerini açıklamazken uzmanlar söz konusu tesisin büyük ihtimalle Yongbyon'daki yeni uranyum zenginleştirme tesisi olduğunu değerlendiriyor.
Uzmanlara göre açıklamalar yalnızca teknik değil, aynı zamanda siyasi mesaj da içeriyor.
Kuzey Kore Araştırmaları Üniversitesi eski rektörü Yang Moo-jin, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarının ABD-İran görüşmelerinin merkezinde bulunduğu bir dönemde, Pyongyang'ın nükleer kapasitesini özellikle sergilemeyi tercih ettiğini söyledi.
Yang'a göre Kuzey Kore bu yolla Washington'a, nükleer silahsızlanmanın müzakere konusu olmadığını göstermeye çalışıyor.
SEKİZ FÜZE TESTİ, ONLARCA SAVAŞ BAŞLIĞI
Kuzey Kore bu yıl şu ana kadar sekiz füze denemesi gerçekleştirdi.
Analistler, art arda gelen denemelerin Pyongyang'ın zayıflayan uluslararası baskı ortamından yararlanarak nükleer güç statüsünü kalıcı hale getirmeye çalıştığını düşünüyor.
Pyongyang 1993 yılında Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'ndan çekilmiş, ardından altı nükleer deneme gerçekleştirmişti.
Birleşmiş Milletler yaptırımları altında bulunan Kuzey Kore'nin onlarca nükleer savaş başlığına sahip olduğu tahmin ediliyor.