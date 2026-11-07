"Dünyayı bekleyen son". Ölen yıldızın etrafında ilk kez çift halkalı gezegen enkazı bulundu

Lagos-Vilches, asıl yıldızın büyük ölçüde genişleyerek bir kırmızı deve dönüşmeden önce bir gezegen sistemini barındırmış olabileceğini, bu süreçte en içteki bazı gezegenleri yutarken daha uzak yörüngelerdeki gezegenlerin hayatta kaldığını ifade etti.

Gökbilimci Lagos-Vilches, süreci şöyle açıkladı: "Gezegen sistemi tamamen yok olmadı. Hayatta kalan bazı kayalık cisimler, kütle çekimsel etkilerle saptırılarak kendilerini beyaz cüceye yaklaştıran yüksek dış merkezli yörüngelere girmiş olabilir."

Yaklaşan cisimlerin akıbetine de değinen Lagos-Vilches, "Yeterince yaklaşan cisimler, beyaz cücenin kütle çekim kuvvetiyle parçalandı. Bunların malzemesi toz ve gaz içeren bir enkaz diskine yayıldı. Ancak nispeten büyük iki kayalık cisim bu enkazın içinde hayatta kalmış olabilir" dedi.

Lagos-Vilches, bu iki cismin varlığının, çevredeki malzemenin eş merkezli bir çift gaz halkası şeklinde dağılmasını açıklamaya yardımcı olabileceğini söyledi.

Halkaların yapısına ilişkin bilgi veren Lagos-Vilches, "Dış halka, iç halkaya kıyasla magnezyum açısından büyük ölçüde fakirleşmiş durumda. Bu da halkaların farklı ana cisimlerden ya da güçlü kütle çekim alanı nedeniyle beyaz cüceye fazla yaklaştığında parçalanan kayalık bir cismin farklı katmanlarından kaynaklanabileceğini gösteriyor" diye konuştu.