Duvardan yaklaşık 9 milyon euro değerinde altın çıktı

Olayın polise bildirilmesi üzerine el konulan altınlar güvenli bir yere götürüldü.

Doğu Flandre Savcılığı da altınların kime ait olduğunu, binaya ne zaman ve kim tarafından saklandığını ve yasal yollarla elde edilip edilmediğini belirlemek üzere soruşturma başlattı.