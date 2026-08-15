Duvardan yaklaşık 9 milyon euro değerinde altın çıktı
15.08.2026 00:43
Belçika'nın Dendermonde kentinde tadilat sırasında bir binanın duvarına gizlenmiş yaklaşık 9 milyon euro değerinde altın bulundu.
Belçika basınındaki haberlere göre, Flaman Bölgesi'nde yer alan Dendermonde'de sosyal yardım kuruluşu CAW'a ait eski binada tadilat yapan işçiler, bodrum katındaki duvarı sökerken içine gizlenmiş bir sandık buldu.
İnşaat şirketi De Brand çalışanlarının açtığı sandıkta, çok sayıda altın külçe ve sikke bulundu. Daha sonra bina sahibi CAW ve kolluk kuvvetleri bilgilendirildi.
Olayın polise bildirilmesi üzerine el konulan altınlar güvenli bir yere götürüldü.
Doğu Flandre Savcılığı da altınların kime ait olduğunu, binaya ne zaman ve kim tarafından saklandığını ve yasal yollarla elde edilip edilmediğini belirlemek üzere soruşturma başlattı.