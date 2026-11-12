Ebola salgını durdurulamıyor. Kongo'da vaka sayısı 11 bini, ölü sayısı 5 bini aştı

Raporda, "Bu kritik faaliyet için resmen kaynak ayrılmış olmasına rağmen sürveyans sistemi son derece sorunlu olmaya devam ediyor. Bazı bölgeler yetersiz izlenirken diğerleri tamamen göz ardı ediliyor." görüşü paylaşıldı.

Geçen ay Ebola kaynaklı olduğu bildirilen ölümlerin yaklaşık 3'te 2'sinin tedavi merkezleri yerine toplum içinde gerçekleştiğinin altı çizildi.

Raporda görüşlerine yer verilen MSF Uluslararası Başkanı Javid Abdelmoneim, "Müdahale için sağlanan büyük miktardaki fonlara rağmen sahadaki pek çok görevli, salgını kontrol altına almaya çalışırken eli ve cepleri boş kalıyor. Ekiplerimiz, birçok alanda tanık oldukları işleyiş bozuklukları karşısında çoğu zaman ne diyeceklerini bilemiyorlar. Bu durum kesinlikle kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.