Egzama ve kekemeliğe iyi geldiğine inanılıyor. Dağ eteğinde şifa kuyruğu
06.05.2026 13:56
Bulgaristan'ın Mestanlı kenti yakınlarında bulunan Dambalı Dağı, Hıdırellez gecesinde binlerce kişiyi ağırladı. Şifalı olduğuna inanılan suya yoğun ilgi vardı.
Baharın müjdeleyicisi Hıdırellez kutlamaları kapsamında, Bulgaristan’ın Kırcaali kentine bağlı Momçilgrad (Mestanlı) yakınlarındaki Dambalı Dağı, bu yıl da binlerce ziyaretçinin akınına uğradı. 5 Mayıs’ı 6 Mayıs’a bağlayan gece, pınardan akan suyun "şifalı" olduğuna inanan vatandaşlar, dondurucu soğuğa rağmen bölgede uzun kuyruklar oluşturdu.
Efsaneye göre yılda sadece bir kez, Hıdırellez gecesi horozlar ötmeden hemen önce şifalı güçlerine kavuştuğu öne sürülen su için dünyanın dört bir yanından turist geldi. Başta Bulgaristan, Türkiye ve Yunanistan olmak üzere pek çok ülkeden gelen binlerce kişi, pınarın çevresindeki havuzlara girerek şifa aradı.
Bölge halkı arasında kuşaktan kuşağa aktarılan inanışa göre, meşe ormanlarıyla kaplı bu sarp kayalıklardan süzülen suyun kekemelik, konuşma bozuklukları, felç, egzama ve çeşitli sinir sistemi hastalıklarına iyi geldiğine inanılıyor. Özellikle çocuklarının konuşmasını dileyen aileler, gün doğmadan önce pınar başında dualar ederek yanlarında getirdikleri kapları doldurmak için saatlerce bekledi.
Ziyaretçi sayısının on binleri bulması nedeniyle Momçilgrad yetkilileri her yıl özel önlemler alıyor. Dağın zirvesine ulaşım zor olduğu için belediye araçları, yaşlı ve hastaları pınar başına taşımak için ring seferleri düzenliyor.
Sadece Müslümanlar değil, Hristiyan vatandaşların da katılım gösterdiği bu etkinlik, Balkanlar'daki kültürel çeşitliliğin ve bir arada yaşama geleneğinin en somut örneklerinden biri olarak kabul ediliyor.
Bölgedeki suların mineral açısından zengin olduğu bilinse de, yerel makamlar bu etkinliğin tıbbi bir tedavi yöntemi olmaktan ziyade kültürel bir miras ve "manevi bir arınma" olarak görülmesi gerektiğini belirtiyor.