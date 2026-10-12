El Nino Pasifik'te sıcaklık rekoru kırdı. 2027'de artabilir

Avrupa Birliği'nin (AB) iklim izleme kuruluşu Copernicus İklim Değişikliği Servisi, şiddetini artıran El Nino hava olayının eylül ayında Pasifik Okyanusu'nun kilit bir bölgesinde sıcaklık rekoru kırdığını bildirdi.

Kurum bugün yaptığı açıklamada, bu rekorun söz konusu hava düzeninin olağanüstü bir güce ulaştığını gösteren yeni bir işaret olduğunu kaydetti.

Küresel hava tahmin uzmanları aylardır bu El Nino'nun şimdiye kadar gözlemlenen en güçlü doğa olayına dönüşebileceği yönünde uyarılarda bulunuyordu.

Son sıcaklık rekoru, doğa olayının bu yılın ilerleyen dönemlerinde ulaşması beklenen zirve noktasından bile önce kaydedildi.

Doğal bir iklim döngüsünün ısınma evresini oluşturan El Nino, tropikal Pasifik'te deniz suyu sıcaklıklarını yükseltiyor. Bu da kuraklık ve sel riskini artıran hava değişimlerini tetiklerken insan kaynaklı küresel ısınmanın etkilerini de ağırlaştırıyor.

Copernicus İklim Değişikliği Servisi, Pasifik Okyanusu'nda El Nino göstergesi kabul edilen ve Nino3.4 olarak bilinen izleme bölgesindeki deniz yüzeyi sıcaklığının geçen ay 29,70 dereceye çıkarak "tüm zamanların en yüksek seviyesine" ulaştığını bildirdi.

AB izleme kurumu, ulaşılan bu değerin 1982-1983, 1997-1998 ve 2015-2016 yıllarındaki güçlü El Nino dönemlerinin zirve sıcaklıklarını geride bıraktığını belirterek mevcut tablonun "mevcut El Nino'nun olağanüstü şiddetini gözler önüne serdiğini" ifade etti.

Bununla birlikte Copernicus, Fransız haber ajansı AFP'ye ilettiği açıklamada, "mevcut El Nino'nun şimdiye kadar kaydedilen en güçlü olay olduğunu henüz söyleyemeyeceklerini" dile getirdi.

İklim değişikliğinin okyanus sıcaklıklarını artırması nedeniyle son dönemdeki El Nino vakaları geçmişte yaşananlara kıyasla daha güçlü görünebiliyor. Bu etki, farklı dönemler arasında tarihsel karşılaştırmalar yapılmasını zorlaştırıyor.

Tropikal okyanuslardaki ısınmayı hesaba katan yeni bir endeks benimsediğini duyuran Copernicus, bu yeni hesaplama yöntemine göre mevcut olayın geçmişteki örneklerden henüz daha güçlü çıkmadığını aktardı.

Fakat kurum AFP'ye verdiği demeçte, eylül ayında ölçülen değerlerin "özellikle olayın henüz zirve noktasına ulaşmadığı dikkate alındığında, şimdiden olağanüstü güçte bir El Nino'ya işaret ettiğini" kaydetti.