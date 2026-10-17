El Niño sıcak suları getirdi. Kaliforniya suları tropik türlerle doldu

Isınan sular kıyı şeridini hırpalasa da açık deniz turları düzenleyen balıkçıları bereketli bir sezonla karşıladı.

Reuters haber ajansına konuşan Dana Wharf Sportfishing şirketinin ortaklarından Donna Kalez, geçen yıl sadece 2 adet yakalayabildikleri sarıkanat ton balığı sayısının bu yıl 5 bine ulaştığını belirtti.

Teknelerin wahoo ve buldozere benzeyen küt burunlu yeşil dorado (mahi-mahi) balıklarıyla dolduğunu söyleyen Kalez, "Dorado çok heyecan verici çünkü son derece akrobatik, sudan dışarı fırlıyor. Onları yosun kümelerinin yakınında avlıyoruz ve bu inanılmaz bir heyecan" dedi.

Kıyıdaki bu hareketlilik su altı dengesi açısından farklı riskler doğuruyor.

Uzmanlar, soğuk sularda serpilip sayısız canlıya barınak sağlayan dev deniz yosunu yataklarının sıcaklık artışıyla ciddi hasar gördüğünü kaydediyor.

Long Beach'teki Kaliforniya Eyalet Üniversitesi bünyesindeki Köpekbalığı Laboratuvarı Direktörü Chris Lowe, tablonun tüm canlılar için aynı olmadığını ifade etti:

"Bazı köpekbalıkları için iyi, diğerleri içinse muhtemelen kötü. Hareket edemeyen hayvanlar için bu durum çok daha büyük bir dert. Çoğu köpekbalığı yüksek hareket kabiliyetine sahip; basitçe göç edebiliyorlar."

Nitekim Santa Monica Körfezi'nde 2011 yılından bu yana ilk kez insanlara yaklaşmayan bir yavru beyaz köpekbalığı kreşi yeniden belirdi.