Elektrikli araçlardaki menzil kaygısına yeni formül

Yollardaki mevcut şarj edilebilir hibrit araçların çoğu, kısıtlı elektrik menzili sağlamak amacıyla batarya eklenmiş benzinli taşıtlardan oluşuyor.

EREV modelleri ise bu kurguyu tamamen tersine çeviriyor.

Temelde doğrudan elektrikli araç olarak tasarlanan bu modellerde benzinli motor tekerleklere mekanik bir bağlantı kurmuyor, sadece bataryayı şarj eden jeneratör görevi üstleniyor.

Bu mekanizma, tam elektrikli araçlara kıyasla batarya maliyetini düşürürken şanzıman gibi klasik içten yanmalı motor parçalarına duyulan ihtiyacı ortadan kaldırıyor.

Araçlar, batarya jeneratörden beslenirken bile ani hızlanma dahil elektrikli sürüş dinamiklerini aynen koruyor.

Tüketici alışkanlıklarını dönüştürmek ise zorlu bir süreç olarak kalıyor. Şarj edilebilir hibritler ABD'de yeni araç satışlarının yalnızca yüzde 1 veya 2'lik payını alabiliyor.

Sektör araştırma kuruluşu AutoPacific Başkanı Ed Kim, bazı sürücülerin bu araçları sadece California'daki çok yolculu araç şeritlerini kullanabilmek amacıyla aldığını, birçoğunun ise araçları neredeyse hiç şarja takmadığını söylüyor.

Ed Kim, "Tüketici anlamadığı bir ürünü satın almaz. Kuzey Amerika'da şarj edilebilir hibritlerin yeterince benimsenmemesinin temel sebebi budur" diyor.