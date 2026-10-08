Elin Musk'ın hedefinde bu kez Hindistan var. "Belirli oligarklar bizi engelliyor"

Musk'ın açıklamalarının ardından Hindistan hükümeti düzenleme çerçevesinin adil veya ayrımcı olduğu yönündeki iddiaları "temelsiz ve yanlış kurgulanmış" olarak nitelendirdi.

Reuters ajansının aktardığına göre Hindistan İletişim Bakanlığı, küresel uydu haberleşme hizmeti sağlayan üç şirkete ön izin verildiğini, bu işletmelerin benzer yasal onay aşamasında olduğunu ve her birinin güvenlik değerlendirmesinden geçmek zorunda olduğunu duyurdu.

Bakanlık açıklamasında şirket ismi ya da Musk'ın adı doğrudan yer almadı.

Hindistan'daki bekleme süreci, frekans tahsisi ve güvenlik şartlarına ilişkin incelemeler nedeniyle Starlink açısından dört yıldır devam ediyor.

Güvenlik birimlerinin endişeleri, 2024 yılı sonunda ülkede ele geçirilen Starlink cihazlarıyla da bağlantılı.

Yetkililer, Andaman ve Nikobar adalarındaki bir uyuşturucu operasyonunda ve Manipur eyaletinde ordunun yaptığı bir aramada Starlink donanımları ele geçirildiğini kaydetmişti.

Musk ise bu süreçte uydu sinyallerinin Hindistan üzerinde hiçbir zaman aktif edilmediğini ve kapalı tutulduğunu savunuyor.

Yeni Delhi makamları, daha önce terminallerin izinsiz kullanılabileceği şüphesiyle onay süreçlerini askıya almıştı.