Elin Musk'ın hedefinde bu kez Hindistan var. "Belirli oligarklar bizi engelliyor"
08.10.2026 11:13
SpaceX kurucusu Elon Musk, Starlink'in Hindistan pazarına girişinin iki yerel telekomünikasyon devi tarafından engellendiğini iddia etti.
Tesla ve SpaceX'in CEO'su milyarder Elon Musk, uydu üzerinden internet hizmeti sunan şirketi Starlink'in Hindistan pazarına girişinin yerel çıkar çevrelerince engellendiğini öne sürdü.
Musk, isim vermeden hedef aldığı rakiplerini "Hindistan halkına karşı suç işlemekle" suçladı ve Starlink'in ülkede faaliyete geçememesinin arkasında pazar tekelini korumak isteyen "bazı oligarkların" olduğunu savundu.
Hindistan'ın telekomünikasyon ve internet pazarı, Mukesh Ambani'nin yönettiği Reliance Jio ile Sunil Mittal'in kontrolündeki Bharti Airtel şirketlerinin elinde.
Bu iki dev şirket, toplamda ülkedeki pazar payının yüzde 80'inden fazlasını kontrol ediyor.
Musk, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Hindistan halkı üzerindeki tekelci baskılarını sürdürmek isteyen belirli oligarklar tarafından engelleniyoruz. Kim olduklarını tahmin edebilirsiniz" ifadelerini kullandı.
Musk ayrıca Starlink'in mevcut fiyatları karşılayamayan kesimler için hızlı ve uygun maliyetli internet sağlayacağını ekledi.
YENİ DELHİ SUÇLAMALARI REDDETTİ
Musk'ın açıklamalarının ardından Hindistan hükümeti düzenleme çerçevesinin adil veya ayrımcı olduğu yönündeki iddiaları "temelsiz ve yanlış kurgulanmış" olarak nitelendirdi.
Reuters ajansının aktardığına göre Hindistan İletişim Bakanlığı, küresel uydu haberleşme hizmeti sağlayan üç şirkete ön izin verildiğini, bu işletmelerin benzer yasal onay aşamasında olduğunu ve her birinin güvenlik değerlendirmesinden geçmek zorunda olduğunu duyurdu.
Bakanlık açıklamasında şirket ismi ya da Musk'ın adı doğrudan yer almadı.
Hindistan'daki bekleme süreci, frekans tahsisi ve güvenlik şartlarına ilişkin incelemeler nedeniyle Starlink açısından dört yıldır devam ediyor.
Güvenlik birimlerinin endişeleri, 2024 yılı sonunda ülkede ele geçirilen Starlink cihazlarıyla da bağlantılı.
Yetkililer, Andaman ve Nikobar adalarındaki bir uyuşturucu operasyonunda ve Manipur eyaletinde ordunun yaptığı bir aramada Starlink donanımları ele geçirildiğini kaydetmişti.
Musk ise bu süreçte uydu sinyallerinin Hindistan üzerinde hiçbir zaman aktif edilmediğini ve kapalı tutulduğunu savunuyor.
Yeni Delhi makamları, daha önce terminallerin izinsiz kullanılabileceği şüphesiyle onay süreçlerini askıya almıştı.
İŞBİRLİKLERİ ERTELENDİ
İki milyarder Mukesh Ambani ve Sunil Mittal, daha önce frekans tahsis süreçleri nedeniyle Musk ile anlaşmazlık yaşamış, taraflar daha sonra Starlink cihazlarının ülkede dağıtımı için ön anlaşmalar imzalamıştı.
SpaceX, geçtiğimiz yıl hem Jio hem de Airtel ile Starlink hizmetlerini Hindistan genelinde sunmak üzere uzlaşmaya varıldığını duyurmuştu.
Fakat bu ortaklıklara rağmen Starlink'in ülkedeki ticari başlangıcı yapılamadı.
Jio Platforms da haziran ayında alçak irtifa uyduları üzerinden internet sağlama planlarını kamuoyuna açıklamıştı.
Şirket yöneticisi Akash Ambani, hızlı bir uydu bağlantısı ağı kurmak amacıyla küresel ölçekli takımyıldız sağlayıcılarıyla kapasite kiralama ortaklığı yürüttüklerini hissedarlara aktardı.
Eldeki veriler, Hindistan'ın uydu üzerinden geniş bant internet pazarının 2030 yılına kadar 1,9 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşacağını öngörüyor.
SpaceX Ticari Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Lauren Dreyer, firmanın yörüngede 11 binden fazla aktif uydusu olduğunu ve 170'ten fazla ülkede hizmet verdiğini bildirdi.
Şirketin uzak bölgelerdeki dijital uçurumu kapatmak üzere çalıştığını kaydeden Dreyer, Hindistan'da da Airtel ve Reliance Jio ile imzalanan mutabakat zaptı doğrultusunda uzun süredir faaliyet yürüttüklerini ifade etti.
Gelişmelerin zamanlaması diplomatik temaslara da yansıyor.
Washington yönetimi, gümrük vergilerinden etkilenen ülkelerle yürüttüğü ticaret görüşmelerinde Starlink'in pazar erişimini bir iyi niyet göstergesi olarak masaya getiriyor.
Ancak Yeni Delhi ile Washington arasında şubat ayında kurulan çerçeveye rağmen nihai bir ticaret anlaşmasına henüz ulaşılamadı.
STARLINK NEDİR?
SpaceX'in dünya genelinde kesintisiz, yüksek hızlı ve düşük gecikmeli internet erişimi sağlama hedefiyle geliştirdiği uzay tabanlı Starlink uydu ağı projesi son yıllarda çeşitli ülkelerde aktif.
Sistem, geleneksel televizyon veya haberleşme uydularından farklı olarak yeryüzüne çok daha yakın bir konumda çalışıyor.
Yaklaşık 550 kilometre irtifadaki alçak dünya yörüngesinde seyreden uydular, dünyaya olan bu yakınlıkları sayesinde internet hızını artırırken gecikme süresini (ping) önemli ölçüde düşürüyor.
Ağ, uzayda birbirleriyle bağlantılı şekilde görev yapan binlerce küçük uydudan oluşan bir takımyıldız mimarisine dayanıyor.
Starlink, fiber kablo hatları ya da baz istasyonları gibi klasik yer altı ve yer üstü altyapılarına ihtiyaç duymadan çalışıyor.
Sistem; dağlık alanlar, kırsal yerleşimler, açık denizler veya uçaklar gibi karasal şebekelerin yer almadığı bölgelerde özel çanak antenler vasıtasıyla doğrudan internet bağlantısı sağlıyor.