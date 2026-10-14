Elon Musk ABD seçimlerine servet harcıyor

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk , 1 Ocak 2025'te başlayan 2026 ABD ara seçim sürecinde şu ana kadar yaklaşık 366 milyon dolar siyasi harcama yaptı.

Demokratların Temsilciler Meclisi ile Senato'da kontrolü yeniden kazanma ihtimalinin güçlenmesine rağmen Musk, Cumhuriyetçilerin Kongre hakimiyetini koruması amacıyla temmuz ayından bu yana en az 276 milyon dolarlık bağış aktardı.

Seçim finansmanı kayıtları, Musk'ın bu yılki yarışlarda muhtemelen en büyük tekil siyasi bağışçı haline geldiğini gösteriyor.

Musk'ın bu yüksek mali desteği , Temsilciler Meclisindeki Demokratların havacılık ve uzay şirketi SpaceX'in CEO'su olarak yürüttüğü hükümet sözleşmelerini inceleme çağrısı yaptığı bir süreçte geldi.

Demokrat milletvekilleri ayrıca Musk'ın ABD Başkanı Donald Trump yönetiminde Hükümet Verimliliği Departmanını yönetmesine yönelik faaliyetleri hakkında da soruşturma açılmasını talep ediyor.

America PAC (Siyasi Eylem Komitesi) sözcüsü tarafından doğrulanan ve ilk olarak The New York Times gazetesi tarafından duyurulan verilere göre, temmuzdan bu yana yapılan üçüncü çeyrek bağışlarının dağılımı netleşti.

Musk'ın üçüncü çeyrekteki 276 milyon dolarlık bağışının 158 milyon doları, Senato Çoğunluk Lideri Güney Dakotalı Cumhuriyetçi John Thune ile bağlantılı çalışan ve Cumhuriyetçilerin Senatoya seçilmesine yardım etmek için kurulan Senate Leadership Fund'a gitti.

Temsilciler Meclisindeki Cumhuriyetçilere destek veren ve Temsilciler Meclisi Başkanı Louisianalı Cumhuriyetçi Mike Johnson ile hizalanan Congressional Leadership Fund'a 20 milyon dolar aktarıldı.

Musk, kendi kurduğu America PAC'e ise 76 milyon dolar verdi.

PAC'ler, ABD siyasetinde seçim kampanyaları için bağış toplayan, bunları tek bir havuzda birleştiren ve desteklediği ya da karşı çıktığı adayların seçilmesi/kaybetmesi için harcayan özel siyasi örgütleri.