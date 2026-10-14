Elon Musk ABD seçimlerine servet harcıyor
14.10.2026 09:17
Milyarder Elon Musk, Demokratların Kongre kontrolünü yeniden alma şansının yükseldiği 2026 ara seçim döneminde Cumhuriyetçilere yaklaşık 366 milyon dolar kaynak ayırdı.
Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, 1 Ocak 2025'te başlayan 2026 ABD ara seçim sürecinde şu ana kadar yaklaşık 366 milyon dolar siyasi harcama yaptı.
Demokratların Temsilciler Meclisi ile Senato'da kontrolü yeniden kazanma ihtimalinin güçlenmesine rağmen Musk, Cumhuriyetçilerin Kongre hakimiyetini koruması amacıyla temmuz ayından bu yana en az 276 milyon dolarlık bağış aktardı.
Seçim finansmanı kayıtları, Musk'ın bu yılki yarışlarda muhtemelen en büyük tekil siyasi bağışçı haline geldiğini gösteriyor.
Musk'ın bu yüksek mali desteği, Temsilciler Meclisindeki Demokratların havacılık ve uzay şirketi SpaceX'in CEO'su olarak yürüttüğü hükümet sözleşmelerini inceleme çağrısı yaptığı bir süreçte geldi.
Demokrat milletvekilleri ayrıca Musk'ın ABD Başkanı Donald Trump yönetiminde Hükümet Verimliliği Departmanını yönetmesine yönelik faaliyetleri hakkında da soruşturma açılmasını talep ediyor.
America PAC (Siyasi Eylem Komitesi) sözcüsü tarafından doğrulanan ve ilk olarak The New York Times gazetesi tarafından duyurulan verilere göre, temmuzdan bu yana yapılan üçüncü çeyrek bağışlarının dağılımı netleşti.
Musk'ın üçüncü çeyrekteki 276 milyon dolarlık bağışının 158 milyon doları, Senato Çoğunluk Lideri Güney Dakotalı Cumhuriyetçi John Thune ile bağlantılı çalışan ve Cumhuriyetçilerin Senatoya seçilmesine yardım etmek için kurulan Senate Leadership Fund'a gitti.
Temsilciler Meclisindeki Cumhuriyetçilere destek veren ve Temsilciler Meclisi Başkanı Louisianalı Cumhuriyetçi Mike Johnson ile hizalanan Congressional Leadership Fund'a 20 milyon dolar aktarıldı.
Musk, kendi kurduğu America PAC'e ise 76 milyon dolar verdi.
PAC'ler, ABD siyasetinde seçim kampanyaları için bağış toplayan, bunları tek bir havuzda birleştiren ve desteklediği ya da karşı çıktığı adayların seçilmesi/kaybetmesi için harcayan özel siyasi örgütleri.
EYALET DÜZEYİNDEKİ YARIŞLARA MİLYONLARCA DOLARLIK DESTEK
Musk'ın diğer bağışları arasında, Teksas'ta ABD Senatosu yarışına giren Cumhuriyetçi Eyalet Başsavcısı Ken Paxton'ı destekleyen Lone Star Liberty PAC'e verilen 10 milyon dolar yer aldı.
Son kamuoyu yoklamaları, Paxton'ın Demokrat aday James Talarico ile başa baş bir yarış yürüttüğünü gösteriyor.
Cumhuriyetçi Valiler Birliğine 10 milyon dolar aktaran Musk, Cumhuriyetçi Başsavcılar Birliğine ise 2 milyon dolar bağışladı.
Musk'ın America PAC adlı organizasyonu, yedi kritik eyaletteki ve yaklaşık üç düzine Temsilciler Meclisi yarışındaki Cumhuriyetçi adaylara sahadan katkı sağlıyor.
Yeni bağış rakamlarının, birçok süper PAC'in üçüncü çeyrek harcamalarını beyan etmek zorunda olduğu perşembe günü kamuoyuna resmen açıklanması bekleniyor.
BAĞIŞLARI EL ALTINDAN YAPIYOR
The New York Times haberine göre Musk, bağışçılarını gizli tutan ve kamuoyuna açıklamayan yapılar aracılığıyla da ek fonlar sağladı.
Reuters ajansına konuşan ve ismi belirtilmeyen America PAC sözcüsü, bu seçim döneminde harcanan yaklaşık 90 milyon dolarlık ek tutarın önceki seçimdeki çalışmaların maliyetini karşıladığını veya diğer siyasi meseleleri desteklediğini belirtti.
Bu harcamaların arasında Wisconsin Yüksek Mahkemesi için yarışan ancak seçilemeyen bir aday ile ifade özgürlüğü ve silah haklarını savunan bir dilekçeyi imzalayan kayıtlı seçmenlere 1 milyon dolar ödenmesini öngören tartışmalı program yer alıyor.
Musk, Trump'ın eski Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e karşı başkanlık yarışını kazandığı son seçim döneminde de yaklaşık 290 milyon dolar harcamıştı.