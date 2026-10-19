Elon Musk, ABD'deki 72 milyon çocuğun her birine birer SpaceX hissesi verecek

Elon Musk, yine kendisinin sahibi olduğu X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Gelecek yıl Amerika'daki her çocuğa SpaceX hisselerimden bir adet vereceğim. Bu ilk olacak ve çok daha fazlası gelecek." dedi.

Dünyanın en zengin insanı olmasının yanı sıra, uzay ve havacılık şirketi SpaceX ile elektrikli araç devi Tesla'nın da sahibi olan ABD'li iş insanı Elon Musk'ın paylaşımı dünyada büyük yankı buldu ve hemen hesaplamalar yapılmaya başlandı.



72 MİLYON ÇOCUĞA TOPLAM 10.5 MİLYAR DOLARLIK HİSSE DAĞITACAK



ABD'de 18 yaş altında 72 milyon kişi yani “çocuk” bulunuyor. Bugünkü değeriyle 1 adet SpaceX hissesinin 145,86 dolar olduğu göz önüne alındığında, 72 milyon çocuğa dağıtılacak hisselerin toplam değerinin 10.5 milyar dolar (520,3 milyar TL) civarında olması bekleniyor.