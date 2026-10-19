Elon Musk, ABD'deki 72 milyon çocuğun her birine birer SpaceX hissesi verecek
19.10.2026 14:56
Dünyanın en zengin insanı ve SpaceX şirketinin sahibi Elon Musk, gelecek yıl ABD'deki her çocuğa SpaceX hisselerinden birer tane vereceğini duyurdu.
Elon Musk, yine kendisinin sahibi olduğu X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Gelecek yıl Amerika'daki her çocuğa SpaceX hisselerimden bir adet vereceğim. Bu ilk olacak ve çok daha fazlası gelecek." dedi.
Dünyanın en zengin insanı olmasının yanı sıra, uzay ve havacılık şirketi SpaceX ile elektrikli araç devi Tesla'nın da sahibi olan ABD'li iş insanı Elon Musk'ın paylaşımı dünyada büyük yankı buldu ve hemen hesaplamalar yapılmaya başlandı.
72 MİLYON ÇOCUĞA TOPLAM 10.5 MİLYAR DOLARLIK HİSSE DAĞITACAK
ABD'de 18 yaş altında 72 milyon kişi yani “çocuk” bulunuyor. Bugünkü değeriyle 1 adet SpaceX hissesinin 145,86 dolar olduğu göz önüne alındığında, 72 milyon çocuğa dağıtılacak hisselerin toplam değerinin 10.5 milyar dolar (520,3 milyar TL) civarında olması bekleniyor.
Elon Musk'ın elinde milyarlarca SpaceX hissesi var ve dağıtacağını belirttiği miktar, toplam hisselerinin çok küçük bir bölümünü oluşturuyor.
Bugünkü paylaşımı üzerinden değerlendirilecek olursa, Musk'un bundan sonraki süreçte nasıl adımlar atacağı, ve "Çok daha fazlası gelecek" derken tam olarak neyi kastettiği ise gizemini koruyor.
DÜNYANIN İLK AMERİKAN DOLARI TRİLYONERİ
Toplam servetinin 1,1 trilyon dolar ile 1,27 trilyon dolar arasında olduğu tahmin edilen Elon Musk, haziran 2026'da SpaceX'in piyasa değerindeki sıçramalar ve halka arz süreçleriyle birlikte dünya tarihinin ilk "Amerikan doları trilyoneri" olmuştu.
EN SON UÇAN TESLA'NIN TANITIMINI YAPTI
Elon Musk son olarak, elektrikli spor otomobili Roadster’ın yeniden tasarlanan versiyonunu bilim kurgu filmlerini aratmayan bir gösteriyle tanıtmıştı.
Musk’ın uzay ve havacılık şirketi SpaceX iş birliğiyle geliştirilen iki kişilik yeni nesil Roadster, tanıtım sırasında inanılmaz manevralar yaptı.
Otomobil, Teksas’ın McGregor kentindeki SpaceX test sahasındaki bir rampada vakum sistemi kullanarak ters şekilde ilerledi, ardından taklalar atıp roket iticileri sayesinde havada süzülerek iniş yaptı.
Bir başka sahnede ise otomobil yan yana dizilmiş araçların önünde durup havalandı ve takla atarak engeli aştı.