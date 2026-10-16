Elon Musk'ın hedef aldığı Hinti milyarder sessizliğini bozdu

Hindistan'da uzaydan internet sağlama yarışı, dünyanın en zengin insanı Elon Musk ile ülkenin en güçlü iş insanı Mukesh Ambani'yi karşı karşıya getirdi.

Musk'ın Starlink projesinin Hindistan'a girişinin Ambani tarafından engellendiği yönündeki suçlamalarına , Ambani'nin çatı şirketi Reliance cephesinden ilk yanıt geldi.

Şirket, Starlink dahil olmak üzere rekabetten hiçbir zaman çekinmediklerini, kendi uydu interneti girişimlerinin de tıpkı Starlink gibi hükümetten güvenlik onayı beklediğini açıkladı.

Reuters ajansının aktardığına göre doğrudan Musk'ın adının anılmadığı açıklamada, "Reliance olarak rekabetten asla korkmadık" denilerek şirkete ve Hindistan pazarına yönelik iddialara karşı gerçeklerin kayda geçirilmek istendiği vurgulandı.

1 milyardan fazla internet abonesinin yer aldığı Hindistan pazarındaki bu açıklama, Reliance'ın dijital kolu Jio Platforms'un ülkenin en büyük halka arzına hazırlandığı kritik bir eşikte yapıldı.

Şirket, 530 milyondan fazla müşterisi olan telekomünikasyon birimini de kapsayan Jio için 108 milyar dolarlık bir değerlemeyle borsaya açılmayı hedefliyor.