Elon Musk'ın hedef aldığı Hinti milyarder sessizliğini bozdu
16.10.2026 11:36
Milyarder Elon Musk'ın Starlink projesinin engellendiği yönündeki suçlamalarına yanıt veren Mukesh Ambani'nin şirketi Reliance, rekabetten korkmadıklarını duyurdu.
Hindistan'da uzaydan internet sağlama yarışı, dünyanın en zengin insanı Elon Musk ile ülkenin en güçlü iş insanı Mukesh Ambani'yi karşı karşıya getirdi.
Musk'ın Starlink projesinin Hindistan'a girişinin Ambani tarafından engellendiği yönündeki suçlamalarına, Ambani'nin çatı şirketi Reliance cephesinden ilk yanıt geldi.
Şirket, Starlink dahil olmak üzere rekabetten hiçbir zaman çekinmediklerini, kendi uydu interneti girişimlerinin de tıpkı Starlink gibi hükümetten güvenlik onayı beklediğini açıkladı.
Reuters ajansının aktardığına göre doğrudan Musk'ın adının anılmadığı açıklamada, "Reliance olarak rekabetten asla korkmadık" denilerek şirkete ve Hindistan pazarına yönelik iddialara karşı gerçeklerin kayda geçirilmek istendiği vurgulandı.
1 milyardan fazla internet abonesinin yer aldığı Hindistan pazarındaki bu açıklama, Reliance'ın dijital kolu Jio Platforms'un ülkenin en büyük halka arzına hazırlandığı kritik bir eşikte yapıldı.
Şirket, 530 milyondan fazla müşterisi olan telekomünikasyon birimini de kapsayan Jio için 108 milyar dolarlık bir değerlemeyle borsaya açılmayı hedefliyor.
MUSK SERT SUÇLAMALAR YÖNELTTİ, YENİ DELHİ İDDİALARI REDDETTİ
Starlink'in yıllardır Hindistan pazarına girmek için yürüttüğü girişimlerin sonuçsuz kalması üzerine Musk, X platformundaki paylaşımlarında Ambani'yi ve Hindistan hükümetini süreci kasten yavaşlatmakla suçlamıştı.
Paylaşımlarında Ambani'nin Hindistan'ın "gerçek patronu" olup olmadığını soran Musk, iş insanına "Başbakan Ambani" diye hitap etmiş ve Starlink ile rekabet etmeye izin verip vermeyeceğini sormuştu.
Yeni Delhi yönetimi ise onay süreçlerinde herhangi bir taraflılık veya ayrımcılık gözetildiği iddialarını reddediyor.
Musk'ın Ambani'ye ve hükümete yönelik bu tavrı, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile kamuoyu önündeki sıcak ilişkisine kıyasla belirgin bir kırılmaya işaret ediyor.
Süreç, aynı zamanda Yeni Delhi'nin yabancı yatırımları çekmeye çalıştığı ve Washington ile bir ticaret anlaşması müzakere ettiği döneme rastlıyor.
ÜÇ BÜYÜK OYUNCU DA AYNI GÜVENLİK İZNİNE TAKILDI
Hindistan'da uzaydan geniş bant internet hizmeti, özellikle kırsal ve uzak bölgelerde yaşayan ve henüz internet erişimi olmayan yüz milyonlarca kişiyi çevrim içi dünyaya bağlama potansiyeli taşıyor.
Hükümet şu ana kadar Starlink'e, Jio'nun uydu interneti birimine ve Bharti destekli Eutelsat OneWeb'e işletme lisansı verdi.
Fakat bu üç şirketin hiçbiri, ticari yayına başlayabilmek için yasal zorunluluk olan nihai güvenlik onayını henüz alabilmiş değil.
Pazara girmesi halinde Starlink'i Jio'nun ucuz tarifeleriyle doğrudan rekabet edecek şekilde fiyatlandıracağını belirten Musk, Ambani'nin kendi taktiğini kullanmayı planlıyor.
Reliance, Jio markasıyla telekomünikasyon pazarındaki hâkimiyetini tamamen düşük maliyetli internet paketleri sunarak inşa etmişti.
Musk da benzer bir fiyat kırma stratejisini daha önce Kenya gibi pazarlarda uygulayarak yerel telekomünikasyon şirketlerinin pazar payını sarsmıştı.