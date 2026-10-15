Elon Musk'tan Ukrayna'ya "Starlink" yanıtı: "Kısıtlamanın arkasında ABD hükümeti olabilir"

Starlink özellikle uzak bölgelerde internet erişimi sağlamak için alçak Dünya yörüngesindeki uyduları kullanan sivil bir hizmetken, Starshield ise hükümet ve askeri kullanım için tasarlanan bir hizmet olarak biliniyor.

Ukraynalı askeri yetkililer dün Musk'ın SpaceX şirketinin, askeri amaçlı terminallerin yüksek hızda hareket halindeyken hiçbir uyarıda bulunmadan bunların işleyişini kesintiye uğratmaya başladığını açıklamıştı.



Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin danışmanı Serhiy Beskrestnov yaptığı açıklamada, "Savunma güçlerimiz bu kısıtlama konusunda uyarılmadı ve bu da çeşitli operasyonların aksamasına yol açtı" ifadelerini kullanmıştı. Beskrestnov kısıtlamanın Starlink'in askeri versiyonu olan Starshield'ı etkilediğini belirtti.



Ukrayna Savunma Bakanlığı kaynaklarına ve bir başka askeri kaynağa göre hız sınırlaması, Ukrayna'nın işgal edilmiş bölgelerindeki Rus hedeflerine yönelik saldırılar düzenleme ve kendi önleme insansız hava araçlarını kullanarak Rus insansız hava araçlarından kendini savunma kabiliyetini engelliyor.

Kaynaklar, Ukrayna'nın ani kısıtlamalarla ilgili açıklama almak için SpaceX, ABD hükümeti ve NATO ile temas halinde olduğunu belirtti.