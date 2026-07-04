Empire State'in zirvesinde evlilik teklifi. Güvenliği böyle aştılar: İşte adım adım yaşananlar
04.07.2026 09:11
Dünyanın en ünlü gökdelenlerinden Empire State’e gizlice tırmanarak pankart açan ve burada evlilik teklifi yapan sosyal medya fenomeni çiftin bunu nasıl başardığı ortaya çıktı. İşte nefes kesen olayın perde arkası…
EMPIRE STATE'İN ZİRVESİNE NASIL ÇIKTILAR?
ABD'nin New York kentindeki Empire State binasının zirvesine çıkarak pankart açan ve burada evlilik teklifi yapan sosyal medya fenomenleri Angelina Nikolau ile Ivan Kuznetsov'un tehlikeli eyleminin ayrıntıları netleşti.
Savcılığın aktardığına göre çift, salı akşamı ziyaretçi olarak binaya giriş yaptı. 86'ncı kattaki açık gözlem terası için bilet alan ikili, bina kapandıktan sonra ayrılmayarak gözlem alanındaki bir bakım odasında gece boyunca saklandı.
Şafak öncesinde gizlendikleri yerden çıkan çift, yalnızca yetkili personelin erişebildiği bölümlere ilerledi. Güvenlik kameralarına göre Kuznetsov, merdiven girişini kapatan metal bariyerleri el aletleriyle gevşetti, ardından iki asma kilidi keserek kuleye çıkan bölüme ulaştı.
GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ AŞARAK ZİRVEYE ÇIKTILAR
İddianameye göre ikili, yayın anteninin bulunduğu kuleye ulaşabilmek için birden fazla kısıtlı alandan geçti. Bunlar arasında yalnızca güvenlik kartıyla açılabilen kapılar da bulunuyordu.
Soruşturmayı yürüten yetkililer, çiftin binanın güvenlik düzenini önceden inceleyip incelemediğini araştırıyor.
Bununla birlikte çiftin daha önce Empire State'i ziyaret edip etmediklerini belirlemek amacıyla bilet kayıtları ve güvenlik kameraları inceleniyor.
ANTEN KAPATILDI, POLİS HALATLARLA MÜDAHALE ETTİ
Çift, yaklaşık 442 metre yükseklikteki kulenin tepesine ulaştıktan sonra üzerinde "Güç sevgisi yerine sevginin gücü kazandığında dünya barışı tanıyacaktır" yazılı siyah bir pankart açtı. Kuznetsov burada Nikolau'ya evlenme teklif etti.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri müdahale öncesinde, insan sağlığı için tehlike oluşturabilecek yüksek frekanslı radyo sinyalleri yayan yayın antenini yaklaşık 30 dakika süreyle devre dışı bıraktı.
Daha sonra New York Polis Departmanı'nın Acil Servis Birimi ekipleri emniyet kemerleri kullanarak kuleye tırmandı ve çifti gözaltına aldı.
SOSYAL MEDYADA PAYLAŞMIŞLARDI
33 yaşındaki Angelina Nikolau ile 32 yaşındaki Ivan Kuznetsov, yüksek binalara tırmanarak çektikleri görüntülerle tanınan sosyal medya fenomenleri arasında yer alıyor.
Nikolau, 2024 yapımı Skywalkers: A Love Story belgeselinin fragmanında, "Aşk yükseklik gibidir. Korku asla geçmez, sadece onunla yaşamayı öğrenirsiniz." ifadelerini kullanmıştı. Çift, bu eylemden görüntüleri ve evlilik yüzüğünü de sosyal medya hesaplarında paylaştı.
Soruşturmayı yürüten kaynaklara göre ikilinin, bu eylemle sosyal medya hesaplarını büyütmeyi ve yeni bir belgesel için tanıtım yapmayı amaçladığı değerlendiriliyor.
HAKLARINDA AĞIR SUÇLAMALAR YÖNELTİLDİ
Nikolau ve Kuznetsov hakkında hırsızlık, tehlikeye atma ve mala zarar verme dahil çeşitli ağır suçlamalar yöneltildi. New York yasalarına göre söz konusu suçlamalar kefalet kapsamına girmediği için çift mahkemeye çıkarıldıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Empire State binası yönetimi ise olayın izinsiz gerçekleştirildiğini belirterek, hiçbir ziyaretçi ya da binada bulunan kişinin tehlikeye girmediğini açıkladı. Polis yetkilileri de açılan davanın benzer girişimlerde bulunmayı düşünenlere "caydırıcı bir mesaj" niteliği taşıdığını vurguladı.