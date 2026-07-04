Empire State'in zirvesinde evlilik teklifi. Güvenliği böyle aştılar: İşte adım adım yaşananlar

Nikolau ve Kuznetsov hakkında hırsızlık, tehlikeye atma ve mala zarar verme dahil çeşitli ağır suçlamalar yöneltildi. New York yasalarına göre söz konusu suçlamalar kefalet kapsamına girmediği için çift mahkemeye çıkarıldıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Empire State binası yönetimi ise olayın izinsiz gerçekleştirildiğini belirterek, hiçbir ziyaretçi ya da binada bulunan kişinin tehlikeye girmediğini açıkladı. Polis yetkilileri de açılan davanın benzer girişimlerde bulunmayı düşünenlere "caydırıcı bir mesaj" niteliği taşıdığını vurguladı.