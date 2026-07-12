Emtia piyasasında arz kaygıları fiyatları yükseltti

Tarım grubunda geçen hafta Chicago Ticaret Borsası'nda kile başına fiyatlar pirinçte yüzde 4,2, soya fasulyesinde yüzde 3,6, buğdayda yüzde 6,6 ve mısırda yüzde 4,3 arttı.

ABD merkezli emtia borsası Intercontinental Exchange'te libre bazında kahve yüzde 12,1, şeker yüzde 0,1 ve pamuk yüzde 5,7 değer kazandı. Kakaonun ton başına fiyatı ise haftayı yüzde 18,6 yükselişle tamamladı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin tırmanması, buğday, mısır ve pirinç fiyatlarındaki artışta etkili oldu.

Rusya'nın Don-Azov Kanalı üzerinden buğday sevkiyatını sınırladığına ilişkin haberler ve ABD Tarım Bakanlığının üretim tahminlerini aşağı yönlü revize etmesi, buğday fiyatlarının güçlü biçimde yükselmesine yol açtı.

Küresel pirinç ve mısır stoklarının azalacağı yönündeki öngörüler de iki tarım ürününün fiyatlarını destekledi.

Soya fasulyesi fiyatları, ABD'deki kuraklık kaygıları ve Çin'den gelen güçlü taleple yükseldi.

Kahvenin libre fiyatı, Brezilya ve Vietnam'daki hava olaylarının yol açtığı arz kaygıları ile küresel stokların azalacağı beklentilerinin etkisiyle 3,57 dolara çıkarak yaklaşık altı ayın en yüksek düzeyini gördü.

Kahve, hem Güney Amerika'nın hem de Güneydoğu Asya'nın başlıca tarım ürünleri arasında yer alıyor. Brezilya, "arabica" türü kahvede; Vietnam ise "robusta" türünde dünyanın en büyük üreticisi ve ihracatçısı konumunu koruyor.

Kahve ağaçlarındaki çiçeklenmenin azalması, rekoltenin gerileyebileceğine işaret ediyor. Üretimin düşeceğine ilişkin beklentiler kahve fiyatlarını yukarı taşıyor.

El Nino etkisinin 2027'nin ilk çeyreğine kadar sürmesi bekleniyor. İklim koşullarının gelecek sezon üretimini de olumsuz etkileyebileceği öngörüsü, kahve fiyatlarına ilişkin beklentileri yükseltiyor.

Batı Afrika'daki şiddetli yağışların ürünlere zarar vermesi ve El Nino'nun üretimi olumsuz etkileyeceğine ilişkin tahminler, kakao arzına yönelik kaygıları artırdı. Bu gelişmeler kakao fiyatlarında güçlü yükselişe yol açtı.

Öte yandan, ABD'deki kuraklık kaygıları pamuk fiyatlarını da etkiliyor. Hindistan'da muson yağışlarının ortalamanın altında kalacağı yönündeki tahminler de pamuk fiyatlarını destekliyor.