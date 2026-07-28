En çok Z kuşağı "çok çalışıyor" taklidi yapıyor
28.07.2026 12:49
Son Güncelleme: 28.07.2026 12:50
Software Finder tarafından yayımlanan araştırma raporu, ABD'deki çalışanların ve yöneticilerin mesai saatlerinde verimli görünmek için çaba harcadığını ortaya koydu. Tam zamanlı çalışan 1003 profesyonelle yapılan inceleme, 28 yaş altı Z kuşağı çalışanların yüzde 80'inin işte verimlilik taklidi yaptığını gösterdi.
Uzman keşif platformu Software Finder tarafından Temmuz 2026 tarihinde yayımlanan araştırma raporu, iş yerlerindeki verimlilik algısına ve çalışan davranışlarına dair verileri ortaya koydu.
Araştırma sonuçlarına göre, çalışanların yüzde 66'sı ve yöneticilerin yüzde 73'ü mesai saatleri içinde verimli görünecek davranışlar sergilediklerini kabul etti.
İnceleme verileri, ortalama bir çalışanın haftada beş saatini verimli görünmeye harcadığını gösterdi.
Araştırmacılar, bu sürenin yılda 32,5 güne ya da yaklaşık yedi çalışma haftasına denk geldiğini hesapladı. 28 yaşın altındaki Z kuşağı çalışanlar grubunda verimlilik taklidi yapma oranının yüzde 80 seviyesine ulaştığı bildirildi.
Sektörel bazda yapılan değerlendirmede ise finans alanında çalışanların yüzde 85'inin bu tür davranışlar sergilediğini beyan ettiği ve en yüksek oranı oluşturduğu kaydedildi.
Araştırma kapsamında, uzaktan, hibrit ve ofisten tam zamanlı çalışan 1003 ABD'li profesyonel ile görüşüldü.
New York Post gazetesinin aktardığına göre incelemede, tamamen ofiste çalışanların yüzde 53'ünün masalarında meşgul görünmek zorunda hissettiği belirlendi.
Bu oran hibrit çalışanlarda yüzde 49, tamamen uzaktan çalışanlarda ise yüzde 41 olarak kayıtlara geçti.
ÇALIŞAN TAKİBİ VE İDARİ BASKI TÜKENMİŞLİĞİ KÖRÜKLÜYOR
Sürekli meşgul görünme zorunluluğunun çalışan sağlığı üzerindeki etkilerine değinen analistler, verimlilik taklidi yapan çalışanların yüzde 49'unun bu baskının tükenmişlik ve bitkinliğe yol açtığını söylediğini aktardı.
Şirket ölçeği büyüdükçe duygusal yükün arttığı, 1000'den fazla çalışanı bulunan kurumlar genelinde tükenmişlik oranının yüzde 56'ya yükseldiği tespit edildi.
İş yerindeki takip sistemlerinin çalışan motivasyonunu olumsuz etkilediği raporda vurgulandı. Çalışanların yüzde 63'ü izleme yazılımlarının kendilerini aktif görünmeye yönelttiğini ifade etti.
Uzmanlar, çalışanların yüzde 75'inin bu tür takip yazılımlarının verimliliği artırmaktan ziyade stresi yükselttiği görüşünde birleştiğini ortaya koydu.
Katılımcılar, sahte verimliliğin temel sebepleri arasında genel iş yeri kültürünü (yüzde 27) ve sonuçlar yerine fiziki varlığa değer veren yöneticileri (yüzde 22) gösterdi.
Çalışanların mesai esnasında meşgul görünmek için başvurduğu yöntemler de raporda sıralandı.
Çalışanların yüzde 56'sı bilgisayar faresini periyodik olarak hareket ettirdiğini, yine yüzde 56'sı ekranlarında hazırda bir belge veya tarayıcı sekmesi açık tuttuğunu beyan etti.
Katılımcıların yüzde 43'ü ise acil olmayan mesajlara stratejik olarak geç yanıt vererek hareketlilik izlenimi yarattığını belirtti.
YÖNETİCİLER DE VERİMLİLİK POSTÜRÜ SERGİLİYOR
Verimlilik görünümü sağlama eğiliminin yalnızca alt kademe çalışanlarla sınırlı kalmadığı görüldü.
İnceleme sonuçlarına göre, orta kademe yöneticilerin yüzde 75'i, direktör ve daha üst düzey yöneticilerin ise yüzde 44'ü verimli görünmeye çalıştıklarını kabul etti.
Yöneticilerin yüzde 46'sı üst yöneticilerinde iyi bir izlenim bırakmak amacıyla bu şekilde davrandığını açıklarken, yüzde 11'i ise insan kaynakları departmanını ve bağlayıcı izleme sistemlerini gerekçe gösterdi.
Araştırma uzmanları, şirketlerin personeli denetlemek yerine karşılıklı güvene dayalı bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini belirtti.
Uzmanlar şu değerlendirmede bulundu:
"Çalışanların birçoğu işten kaçmıyor. Yalnızca sonuçlar kadar görünürlüğü de ödüllendirmeye devam eden iş yeri kültürlerine uyum sağlıyorlar. Şirketler hibrit ve dijital ortamlarda verimliliği yeniden tanımlarken, güven, esneklik ve çıktı odaklı daha sağlıklı sistemler kurarak şekli çalışmaları azaltma fırsatına sahipler. Görünürlükten ziyade elde edilen sonuçlara odaklanan kuruluşlar, hem çalışan refahını hem de uzun vadeli verimliliği artırmada daha avantajlı konuma gelebilir."