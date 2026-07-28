En çok Z kuşağı "çok çalışıyor" taklidi yapıyor

Verimlilik görünümü sağlama eğiliminin yalnızca alt kademe çalışanlarla sınırlı kalmadığı görüldü.

İnceleme sonuçlarına göre, orta kademe yöneticilerin yüzde 75'i, direktör ve daha üst düzey yöneticilerin ise yüzde 44'ü verimli görünmeye çalıştıklarını kabul etti.

Yöneticilerin yüzde 46'sı üst yöneticilerinde iyi bir izlenim bırakmak amacıyla bu şekilde davrandığını açıklarken, yüzde 11'i ise insan kaynakları departmanını ve bağlayıcı izleme sistemlerini gerekçe gösterdi.

Araştırma uzmanları, şirketlerin personeli denetlemek yerine karşılıklı güvene dayalı bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini belirtti.

Uzmanlar şu değerlendirmede bulundu:

"Çalışanların birçoğu işten kaçmıyor. Yalnızca sonuçlar kadar görünürlüğü de ödüllendirmeye devam eden iş yeri kültürlerine uyum sağlıyorlar. Şirketler hibrit ve dijital ortamlarda verimliliği yeniden tanımlarken, güven, esneklik ve çıktı odaklı daha sağlıklı sistemler kurarak şekli çalışmaları azaltma fırsatına sahipler. Görünürlükten ziyade elde edilen sonuçlara odaklanan kuruluşlar, hem çalışan refahını hem de uzun vadeli verimliliği artırmada daha avantajlı konuma gelebilir."