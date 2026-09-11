En güzel Türk kadınını istemişti. Türklere "ülkeyi terk edin" çağrısı
11.09.2026 11:43
Uganda Genelkurmay Başkanı Kainerugaba, ülkedeki tüm Türk vatandaşlarının derhal ülkeyi terk etmesini talep ederek Türk Büyükelçiliği önünde kitlesel protesto çağrısı yaptı.
Daha önce Türkiye'ye yönelik tuhaf açıklamalarıyla kamuoyunda tepki gören Uganda Genelkurmay Başkanı General Muhoozi Kainerugaba, resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, ülkedeki tüm Türk vatandaşlarının Uganda'yı derhal terk etmesini talep etti.
Yerel haber portalı Citizen Digital'in aktardığına göre Kainerugaba, Uganda'daki Türklerle ilgili her türlü bağı kopardığını belirterek Türk vatandaşlarının en kısa sürede eşyalarını toplayıp ülkeyi terk etmesi gerektiğini savundu.
Kainerugaba ayrıca, 18 Eylül'de başkent Kampala'daki Türk Büyükelçiliği önünde kitlesel bir protesto düzenleneceğini duyurdu.
Milletvekili Twala Fadhil'in yöneteceği gösteri kapsamında başkentte bir yürüyüş ve büyükelçilik önünde oturma eylemi planlanıyor.
Gösterinin organizasyonu için başında bulunduğu Patriotic League of Uganda (PLU) hareketini görevlendiren Kainerugaba, "Farklı bir şey söyleyen her Türk ajanını yakalayacağız" tehdidinde bulundu.
Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin oğlu olan Genelkurmay Başkanı, son aylarda Türkiye'ye yönelik sert açıklamalarda bulunmuştu.
Kainerugaba daha önce Uganda'nın Somali'deki askeri varlığını gerekçe göstererek Ankara'dan 1 milyar dolar "güvenlik temettüsü" talep etmiş, Türk Büyükelçiliğini kapatmak ve Türk Hava Yolları seferlerini yasaklamakla tehdit etmişti.
Sınır dışı çağrısı inşaat, imalat ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren yüzlerce Türk vatandaşını, iş insanını, insani yardım görevlisini ve diplomatik personeli doğrudan ilgilendiriyor.
Uganda Dışişleri Bakanlığı ve Kampala'daki Türk Büyükelçiliği konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.
TÜRKİYE'NİN "EN GÜZEL KADININI" EŞ OLARAK İSTEMİŞTİ
Keinerugaba, nisan ayındaki açıklamasında Türkiye'nin Somali'deki askeri faaliyetlerine çıkışmış, bu adımlara karşılık Türkiye'nin Uganda'ya 1 milyar dolar ödeme yapmasını ve ülkedeki en güzel kadını kendisine eş olarak vermesini şart koşmuştu.
Tüm bu paylaşımlara rağmen Uganda yönetimi, Türk vatandaşlarını sınır dışı etme ya da Ankara ile diplomatik ipleri koparma yoluna gitmedi.