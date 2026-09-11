En güzel Türk kadınını istemişti. Türklere "ülkeyi terk edin" çağrısı

Keinerugaba, nisan ayındaki açıklamasında Türkiye'nin Somali'deki askeri faaliyetlerine çıkışmış, bu adımlara karşılık Türkiye'nin Uganda'ya 1 milyar dolar ödeme yapmasını ve ülkedeki en güzel kadını kendisine eş olarak vermesini şart koşmuştu.

Tüm bu paylaşımlara rağmen Uganda yönetimi, Türk vatandaşlarını sınır dışı etme ya da Ankara ile diplomatik ipleri koparma yoluna gitmedi.