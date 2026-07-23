En sıra dışı köy. 6 bin kişi 9 kilometrelik tek bir sokakta yaşıyor

İlk kez 1315 yılında kayıtlara geçen Suloszowa, "lancuchowka" olarak adlandırılan doğrusal yerleşim modelinin günümüze ulaşan en dikkat çekici örneklerinden biri olarak kabul ediliyor.

Bu yerleşim düzeninde her evin hemen arkasında aileye ait uzun ve dar bir tarım arazisi bulunuyor. Böylece köy sakinleri evlerinden çıkar çıkmaz kendi tarlalarına ulaşabiliyor. Yüzyıllar önce geliştirilen bu planlama modeli, hem tarımı kolaylaştırıyor hem de yaşam alanıyla üretim alanını iç içe geçiriyor.