En sıra dışı köy. 6 bin kişi 9 kilometrelik tek bir sokakta yaşıyor
23.07.2026 09:20
Polonya'nın Suloszowa köyü, yaklaşık 6 bin kişinin tek bir cadde boyunca yaşadığı sıra dışı yerleşim düzeniyle dikkat çekiyor. 700 yılı aşkın geçmişe sahip köy, "Küçük Toskana" olarak anılıyor.
AVRUPA'NIN EN FARKLI KÖYÜ
Polonya'nın güneyindeki Suloszowa köyü, alışılmışın dışında yerleşim planıyla Avrupa'nın en ilginç köyleri arasında gösteriliyor.
Köyde yaklaşık 6 bin kişi, 9 kilometre boyunca uzanan tek bir yol üzerinde yaşıyor.
"KÜÇÜK TOSKANA"
Havadan bakıldığında ise köy, iki yanında yeşil ve altın sarısı tonlarında uzanan tarım arazileriyle adeta bir şerit görünümü oluşturuyor.
Bu manzarası nedeniyle Suloszowa, "Küçük Toskana" lakabıyla da biliniyor.
700 YILLIK YERLEŞİM DÜZENİ KORUNUYOR
İlk kez 1315 yılında kayıtlara geçen Suloszowa, "lancuchowka" olarak adlandırılan doğrusal yerleşim modelinin günümüze ulaşan en dikkat çekici örneklerinden biri olarak kabul ediliyor.
Bu yerleşim düzeninde her evin hemen arkasında aileye ait uzun ve dar bir tarım arazisi bulunuyor. Böylece köy sakinleri evlerinden çıkar çıkmaz kendi tarlalarına ulaşabiliyor. Yüzyıllar önce geliştirilen bu planlama modeli, hem tarımı kolaylaştırıyor hem de yaşam alanıyla üretim alanını iç içe geçiriyor.
EVLERİNDEN ÇIKIP TARLALARINA ULAŞIYORLAR
Bu yerleşim düzeninde her evin hemen arkasında aileye ait uzun ve dar bir tarım arazisi bulunuyor. Böylece köy sakinleri evlerinden çıkar çıkmaz kendi tarlalarına ulaşabiliyor.
Yüzyıllar önce geliştirilen bu planlama modeli, hem tarımı kolaylaştırıyor hem de yaşam alanıyla üretim alanını iç içe geçiriyor.
GELENEKSEL YAŞAM VE DOĞA
Suloszowa, turistik gösterilerden uzak, geleneksel yaşam biçimini koruyan yapısıyla öne çıkıyor. Köyde sabah saatlerinde tarlalarda çalışan çiftçiler, akşam saatlerinde ise bacalardan yükselen duman ve geleneksel Polonya mutfağının kokuları günlük yaşamın doğal bir parçası olmaya devam ediyor.
Köyün yakınında bulunan Ojcow Milli Parkı da bölgenin önemli turistik noktalarından biri olarak öne çıkıyor.