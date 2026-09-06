Endonezya'da yanardağ patlaması. Başkentte 22 bin yolcu mahsur kaldı

Soekarno-Hatta Uluslararası Havalimanı çevresindeki hava sahasında volkanik kül tespit edilmesi üzerine yetkililer ilk etapta operasyonları yerel saatle 01.30'dan 05.30'a kadar askıya aldı.

Ulaştırma Bakanlığı, yapılan testlerin havalimanı sahasında volkanik kül yayılımını pozitif göstermesi üzerine kısıtlama süresini 09.30'a uzattı.

Havalimanı idaresi, artan patlama faaliyetleri sebebiyle tedbirin dört saat daha uzatıldığını sosyal medya üzerinden doğruladı.

Uçuşların durdurulması yolcuları alternatif arayışına itti. Annesiyle birlikte memleketine dönmeyi planlayan 44 yaşındaki iş kadını Henny Yensan, AFP ajansına verdiği demeçte, herkesin hayal kırıklığı yaşadığını belirterek, "Kimse öfkelenmedi, çünkü sonuçta bu bir doğal afet" dedi.

Cuma gününden bu yana Lombok'ta iş seyahatinde olan Danone yöneticisi Samuel Guiberteau da başkente dönmek için başka uçuş ararken telefonla yaptığı açıklamada, "Şu an için hiçbir şey kesin değil" ifadesini kullandı.