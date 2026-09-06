Endonezya'da yanardağ patlaması. Başkentte 22 bin yolcu mahsur kaldı
06.09.2026 11:16
Endonezya'da Anak Krakatau Yanardağı'nın kül püskürtmesi sonucu başkent Cakarta'daki uluslararası havalimanında tüm operasyonlar durduruldu.
Endonezya'da Anak Krakatau Yanardağı'nın püskürttüğü kül bulutları hava ulaşımını felç etti.
Başkent Cakarta yakınlarındaki ana uluslararası havalimanında pazar günü tüm uçuşlar durduruldu. 150 kilometreden fazla mesafedeki yanardağdan yayılan küller nedeniyle binlerce yolcu mağdur oldu.
Dün faaliyete geçen Anak Krakatau Yanardağı lav püskürttü. Jeoloji Ajansı, patlama seslerinin 700 kilometre uzaklıktan dahi duyulduğunu açıkladı.
Volkanoloji Ajansı ise pazar günü iki yeni patlamanın daha kayıtlara geçtiği uyarısını paylaştı.
Soekarno-Hatta Uluslararası Havalimanı çevresindeki hava sahasında volkanik kül tespit edilmesi üzerine yetkililer ilk etapta operasyonları yerel saatle 01.30'dan 05.30'a kadar askıya aldı.
Ulaştırma Bakanlığı, yapılan testlerin havalimanı sahasında volkanik kül yayılımını pozitif göstermesi üzerine kısıtlama süresini 09.30'a uzattı.
Havalimanı idaresi, artan patlama faaliyetleri sebebiyle tedbirin dört saat daha uzatıldığını sosyal medya üzerinden doğruladı.
Uçuşların durdurulması yolcuları alternatif arayışına itti. Annesiyle birlikte memleketine dönmeyi planlayan 44 yaşındaki iş kadını Henny Yensan, AFP ajansına verdiği demeçte, herkesin hayal kırıklığı yaşadığını belirterek, "Kimse öfkelenmedi, çünkü sonuçta bu bir doğal afet" dedi.
Cuma gününden bu yana Lombok'ta iş seyahatinde olan Danone yöneticisi Samuel Guiberteau da başkente dönmek için başka uçuş ararken telefonla yaptığı açıklamada, "Şu an için hiçbir şey kesin değil" ifadesini kullandı.
Ulaştırma Bakanlığı verilerine göre aksamadan 22 bini aşkın yolcu ile 209 uçuş etkilendi.
Özellikle Singapur kalkışlı ve varışlı seferlerde yoğun iptaller gerçekleşti.
Doha, Sidney ve Kuala Lumpur gibi diğer uluslararası hatların yanı sıra Bali varışlı ve kalkışlı en az 16 iç hat uçuşu da iptal edildi.
Cava ile Sumatra adalarını ayıran boğazda yer alan Anak Krakatau, "Krakatau'nun Çocuğu" anlamına geliyor. Boğazdan geçen gemilere seyir emniyeti konusunda dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.
Yerel liman yetkilileri, yanardağın çevresindeki üç kilometrelik yasaklı bölgeye gemilerin yaklaşmasının men edildiğini bildirdi.
Anak Krakatau, 1883 yılındaki büyük patlamanın ardından oluşan kalderada, geçen yüzyılın başlarında denizden yükseldiğinden bu yana aralıklarla faaliyet gösteriyor.
Yaklaşık 35 bin kişinin hayatını kaybettiği 1883 felaketi, tarihin en ölümcül ve yıkıcı doğa olayları arasında yer alıyor.
Yanardağın bazı kısımlarının çökmesiyle 2018 yılında meydana gelen tsunamide ise 429 kişi yaşamını yitirmiş, binlerce kişi yerinden olmuştu.
Jeoloji Ajansı Başkanı Lana Saria, sismik hareketliliğin volkanik sistem içindeki sıvıların hareketine işaret ettiğini belirtti.
Saria, "Buna karşın bir sonraki patlamanın zamanı, büyüklüğü ve niteliği kesin olarak tahmin edilemez" uyarısını yaptı.
Püsküren parçaların yasaklı alandakiler için tehlike oluşturduğuna dikkat çeken Saria, son patlama serisinin bu aşamada tsunami tetikleme potansiyeli taşımadığını aktardı.
Güneydoğu Asya ada ülkesi Endonezya, tektonik plakaların kesiştiği Pasifik Ateş Çemberi üzerinde yer alıyor ve bu nedenle yoğun sismik ile volkanik hareketlilik yaşıyor.