Endonezya'da yangın felaketi. 107 bin hektardan fazla alan yandı

Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Kurumu (BMKG), El Nino etkisiyle bu yıl son yılların en sert kuraklık döneminin yaşandığını açıkladı.

Verilere göre temmuz ayındaki ortalama hava sıcaklığı 27 dereceye ulaşarak 1991'den bu yana en yüksek temmuz değerine ulaştı.

Ülke genelinde yılbaşından bu yana yanan toplam arazi miktarı 107 bin hektarı aşarak geçen yılın iki katına ulaştı.

Yetkililer, yaşanan aksaklıklara rağmen gıda stoklarında bir sıkıntı bulunmadığını bildirdi.