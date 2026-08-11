Endonezya'da yangın felaketi. 107 bin hektardan fazla alan yandı
11.08.2026 09:50
Endonezya’da El Nino etkisiyle şiddetlenen orman yangınları nedeniyle okullar tatil edildi, ülke genelinde 107 bin hektardan fazla alan küle döndü.
Endonezya'da El Nino hava olayının da etkisiyle başlayan şiddetli kuraklık sezonunda çıkan orman yangınları eğitimi ve günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.
Ülke genelinde yayılan duman ve yangınlar nedeniyle Batı Kalimantan eyaletinde yüzlerce okulda eğitime ara verildi.
AFP ajansının aktardığına göre Borneo Adası'nda yer alan Pontianak kentinde Belediye Başkanı Edi Rusdi Kamtono, şehri kaplayan yoğun duman nedeniyle okulların tatil edildiğini duyurdu.
Kamtono, hava kalitesi düzelene kadar öğrencilerin uzaktan eğitime devam edeceğini bildirdi.
Cava Adası'ndaki turistik Bromo Tengger Semeru Ulusal Parkı'nda geçen hafta başlayan yangın ise dokuzuncu gününde de kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Salı sabahı itibarıyla yaklaşık 900 hektarlık alanın zarar gördüğü milli park, cumartesi gününden bu yana ziyarete kapalı tutuluyor.
Bölgedeki afet yönetimi yetkilisi Satriyo Nurseno, yangın söndürme helikopterleri, itfaiye araçları, asker, polis ve koruculardan oluşan ekiple söndürme ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.
Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), yangın riski taşıyan altı eyalette 48 binden fazla personelin görevlendirildiğini açıkladı.
Güvenlik Bakanı Djamari Chaniago da gerekli bölgelerde yapay yağmur oluşturmak üzere 43 helikopter ve 15 uçağın tahsis edildiğini belirtti.
Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Kurumu (BMKG), El Nino etkisiyle bu yıl son yılların en sert kuraklık döneminin yaşandığını açıkladı.
Verilere göre temmuz ayındaki ortalama hava sıcaklığı 27 dereceye ulaşarak 1991'den bu yana en yüksek temmuz değerine ulaştı.
Ülke genelinde yılbaşından bu yana yanan toplam arazi miktarı 107 bin hektarı aşarak geçen yılın iki katına ulaştı.
Yetkililer, yaşanan aksaklıklara rağmen gıda stoklarında bir sıkıntı bulunmadığını bildirdi.