Endonezya'da yerli halk yapay zeka veri merkezlerine isyan ediyor

Batam Adası sakinleri, musluklarının kuruduğunu ve artık yemek pişirmenin, banyo yapmanın çok zor bir hale geldiğini söyleyerek, bölgede inşa edilen yapay zeka veri merkezlerini bundan sorumlu tutuyor.

Yapay zeka için kullanılan veri merkezleri, elektrik ve su tüketimi, yerel şebekeleri zorlaması, elektrik faturalarını artırması ve gürültü dahil çeşitli çevresel etkilere yol açması nedeniyle dünya genelinde protestolara maruz kalabiliyor.

Batam Adası'ndaki durumla ilgili olarak AFP'ye açıklama yapan yerel su dağıtım şirketi yetkilisi, güçlü bir El Nino döngüsünün kurak havayı daha da tetiklemesi ve yağışların azalması nedeniyle bölgede "uzun bir kuraklık dönemi" yaşandığını söylüyor.

Yapay zeka araçlarının kesintisiz çalışabilmesini sağlamak amacıyla kullanılan ve sunucuları suyla soğutulan veri merkezlerinin inşası için adeta biçilmiş kaftan olarak görülen Singapur’a komşu Endonezya ve Malezya bölgelerinde, bu tesislere yönelik öfke ve huzursuzluk ise giderek artıyor.