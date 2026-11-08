Endonezya'da yerli halk yapay zeka veri merkezlerine isyan ediyor
08.11.2026 09:53
Küresel çapta patlama yaşayan yapay zeka araçlarına güç sağlamak için yeni veri merkezleri açıldıkça, yerel halktan da şikayetler yükselmeye başlıyor. Bunlardan biri Endonezya'nın Batam Adası...
Batam Adası sakinleri, musluklarının kuruduğunu ve artık yemek pişirmenin, banyo yapmanın çok zor bir hale geldiğini söyleyerek, bölgede inşa edilen yapay zeka veri merkezlerini bundan sorumlu tutuyor.
Yapay zeka için kullanılan veri merkezleri, elektrik ve su tüketimi, yerel şebekeleri zorlaması, elektrik faturalarını artırması ve gürültü dahil çeşitli çevresel etkilere yol açması nedeniyle dünya genelinde protestolara maruz kalabiliyor.
Batam Adası'ndaki durumla ilgili olarak AFP'ye açıklama yapan yerel su dağıtım şirketi yetkilisi, güçlü bir El Nino döngüsünün kurak havayı daha da tetiklemesi ve yağışların azalması nedeniyle bölgede "uzun bir kuraklık dönemi" yaşandığını söylüyor.
Yapay zeka araçlarının kesintisiz çalışabilmesini sağlamak amacıyla kullanılan ve sunucuları suyla soğutulan veri merkezlerinin inşası için adeta biçilmiş kaftan olarak görülen Singapur’a komşu Endonezya ve Malezya bölgelerinde, bu tesislere yönelik öfke ve huzursuzluk ise giderek artıyor.
Sanayi ve teknolojinin gelişi Batam'da yerel halkı ilk başlarda sevindirmiş olsa da şimdi karşı karşıya kaldıkları ciddi su kesintileri nedeniyle neredeyse banyo yapamaz hale geldikleri için bu tesisleri protesto ediyorlar.
Bölgede yaşayan 54 yaşındaki bir esnaf, "Su olmadan pilav yiyemeyiz. Su olmadan sebze pişiremeyiz." derken, su kesintilerinin veri merkezlerinin inşasıyla ilgili olduğunu savunuyor.
Yerel halk, bu tesisleri barındıracak olan ve özel ekonomik bölge ilan edilen Nongsa Dijital Park önünde protestolar düzenlerken, bölgedeki su dağıtım şirketi yetkilisi ise kuraklığın, yakınlardaki Nongsa Barajı’nın su seviyesini ciddi şekilde düşürdüğünü ve şebeke sistemlerinde bir elektrik arızası nedeniyle aksaklıklar yaşandığını aktardı.
Bir gösterici, yakındaki Mata Ikan kıyı köyünde insanların tuvalet ihtiyacından sonra temizlenmek için deniz suyu kullanmak zorunda kaldığını söylerken, bir diğeri ise suları kesik olduğu için evinde plastik şişeden su dökerek bulaşık yıkadığını belirtiyor.
Hükümet tankerlerle su dağıtımı yapıyor ancak bu suyun da "kötü kokulu" ve "sarımsı" olduğunu belirtiyor.
Nongsa Dijital Parkı’nda halen faal olan ya da proje halindeki merkezlerinin arkasındaki şirketler arasında Singapur merkezli BW Digital, DayOne ve Princeton Digital Group yer alıyor.
Bu şirketlerden bir diğeri olan Hong Kong merkezli Gaw Capital Partners ise su kesintileri nedeniyle dile getirilen mağduriyet ve hoşnutsuzluğun farkında olduklarını belirtirken, sürdürülebilir operasyonlar sağlamak adına veri merkezlerinde gelişmiş mühendislik, verimli mimari tasarımlar ve yenilenebilir enerji kaynaklarının bir birleşiminin uygulanması gerektiğini söylüyor.
Şirket, kaynakları tekrar kullanarak daha az taze suya ihtiyaç duyan "kapalı devre" su sistemlerinin kullanımını da bu önlemler arasında sayıyor.