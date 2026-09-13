Endonezya'da yolcu gemisi kayboldu. Bir kişi öldü, 140 yolcu kayıp
13.09.2026 08:48
Endonezya'da 243 kişiyle sefere çıkan yolcu gemisi, Java Denizi'nde kötü hava koşulları nedeniyle yan yatarak irtibatı kaybetti.
Endonezya'da 243 yolcu ve mürettebatı taşırken Java Denizi'nde irtibatı kesilen yolcu gemisindeki 140 kişiye ulaşmak için yürütülen arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Yetkililer, tahliye edilen 103 kişiden birinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Doğu Java'daki Surabaya kentinden Güney Kalimantan'daki Banjarmasin şehrine gitmek üzere cumartesi günü hareket eden "Virgo Transport 8" isimli gemiyle pazar günü erken saatlerde olumsuz hava koşulları nedeniyle iletişim koptu.
Arama ve Kurtarma Ajansı Banjarmasin Ofisi Başkanı I Putu Sudayana, video kaydıyla yaptığı açıklamada 103 kişinin farklı gemiler kullanılarak tahliye edildiğini, kurtarılanların bir kısmının Doğu Java'daki limana götürüleceğini bildirdi.
Sudayana, Banjarmasin kentinde gazetecilere yaptığı açıklamada tahliye edilen yolculardan birinin öldüğünü bildirdi.
Ekiplerin gemiye erişebilmek adına boyu 2,5 metreyi bulan dalgalarla mücadele ettiğini belirten Sudayana, "Gemiler için son derece riskli bir durum söz konusu. Basarnas'a ait 40 metrelik kurtarma gemimiz dahi büyük tehlike altında" dedi.
Sudayana, gemi kaptanının irtibat kesilmeden hemen önce telsizden "geminin yan yattığını" aktardığını ifade etti. Geminin son konumu, varış noktasına yaklaşık 150 kilometre mesafede tespit edildi.
Arama kurtarma ekipleri bir helikopter ve gemilerle yolcu teknesinin son görüldüğü noktaya yönlendirildi.
Geminin akıbetine dair net bir açıklama yapılmadı.
17 binden fazla adadan oluşan Endonezya'da feribotlar ve yolcu gemileri hem gündelik ulaşım hem de turizm açısından kilit rol oynuyor.
Deniz hatları, hava yolu seyahatine kıyasla çok daha ekonomik ve erişilebilir bir seçenek sunuyor.
Güvenlik standartlarının tavizsiz uygulanmaması ve değişken hava koşulları sebebiyle ülkede deniz kazaları sıkça yaşanıyor.
Ülkede pazartesi günü Banten eyaletindeki Anak Krakatau Yanardağı yakınlarında, yerel ve uluslararası ajanslarda çalışan beş gazetecinin de içinde olduğu sekiz kişilik bir sürat teknesi kayboldu.
Gazeteciler, başkent Cakarta'daki ana havalimanı ile diğer meydanlarda uçuşları durduran volkanik patlamayı izlemek için bölgeye gitmişti.
Ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor.
Ağustos ayında Bali Adası açıklarındaki Lombok Boğazı'nda bir feribotta çıkan yangında bir kişi ölmüş, beş kişi kaybolmuş, 211 kişi kurtarılmıştı.
Feribot, 12 Ağustos'un ilk saatlerinde Bali'den Lombok'a seyrederken alev almıştı.
Temmuz ayında ise Sulawesi'nin güneyindeki Selayar Adası yakınlarında 70'ten fazla kişiyi taşıyan başka bir feribot batmıştı.