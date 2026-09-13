Endonezya'da yolcu gemisi kayboldu. Bir kişi öldü, 140 yolcu kayıp

17 binden fazla adadan oluşan Endonezya'da feribotlar ve yolcu gemileri hem gündelik ulaşım hem de turizm açısından kilit rol oynuyor.

Deniz hatları, hava yolu seyahatine kıyasla çok daha ekonomik ve erişilebilir bir seçenek sunuyor.

Güvenlik standartlarının tavizsiz uygulanmaması ve değişken hava koşulları sebebiyle ülkede deniz kazaları sıkça yaşanıyor.

Ülkede pazartesi günü Banten eyaletindeki Anak Krakatau Yanardağı yakınlarında, yerel ve uluslararası ajanslarda çalışan beş gazetecinin de içinde olduğu sekiz kişilik bir sürat teknesi kayboldu.