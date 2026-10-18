Endonezya'yı saran orman yangınlarında orangutanları kurtarmak için zamanla yarış

Güneydoğu Asya'daki çok sayıda ülke, Endonezya'da çıkan son yılların en büyük yangınları nedeniyle haftalardır yoğun duman altında kalıyor.

Kontrol edilemeyen yangınların sebepleri arasında uzun yıllardır uygulanan, tarım arazisi açmak için bitki örtüsünü yakma yöntemi bulunurken, yağışları azaltan El Nino hava olayı ise koşulları daha da ağırlaştırıyor.

Aylardır süren bu yangınların neden olduğu hava kirliliği nedeniyle Endonezya, Malezya, Singapur ve Doğu Timor'da önlem olarak okullar kapandı, hem insanlarda hem hayvanlarda solunum hastalıklarında büyük artış gözlendi.