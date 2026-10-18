Endonezya'yı saran orman yangınlarında orangutanları kurtarmak için zamanla yarış
18.10.2026 14:52
Endonezya'nın bazı bölgelerinde aylardır süren orman yangınlarından etkilenen nesli tehlike altındaki Borneo orangutanlarını kurtarmak için yetkililer ve gönüllüler adeta zamanla yarışıyor.
Güneydoğu Asya'daki çok sayıda ülke, Endonezya'da çıkan son yılların en büyük yangınları nedeniyle haftalardır yoğun duman altında kalıyor.
Kontrol edilemeyen yangınların sebepleri arasında uzun yıllardır uygulanan, tarım arazisi açmak için bitki örtüsünü yakma yöntemi bulunurken, yağışları azaltan El Nino hava olayı ise koşulları daha da ağırlaştırıyor.
Aylardır süren bu yangınların neden olduğu hava kirliliği nedeniyle Endonezya, Malezya, Singapur ve Doğu Timor'da önlem olarak okullar kapandı, hem insanlarda hem hayvanlarda solunum hastalıklarında büyük artış gözlendi.
Ülkede temmuz sonunda başlayan ve aylarca süren orman yangınları, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Borneo orangutanlarının yaşamını ve doğal yaşam alanlarını ciddi biçimde tehdit ediyor.
Yetkililer ve gönüllü dernekleri de bölgedeki yaban hayatı korumak için zamanla yarışıyor.
Borneo ve Sumatra adalarında El Nino'nun etkisiyle yangınlar sürerken, Batı Kalimantan koruma dairesi ve kâr amacı gütmeyen YIARI derneğinin, 6 Ağustos'tan bu yana 51 orangutanı kurtarıp güvenli bölgelere yerleştirdikleri açıklandı.
Endonezya Orman Bakanlığı'na göre son aylarda Kalimantan bölgesinde kurtarılan orangutan sayısının 96'ya kadar yükselmiş olabileceği belirtildi.
Yangından etkilenen bazı orangutanların yanık, yetersiz beslenme, şiddetli kansızlık ve diğer sağlık sorunları nedeniyle yoğun tedavi gördüğü de ifade ediliyor.
Sumatra ve Borneo'da yüzyıl önce sayıları 230 bin'i aşarken şimdi 104 bin'e düşmüş durumda.
Endonezya merkezli ekonomi düşünce kuruluşu Ekonomi ve Hukuk Çalışmaları Merkezinin yaptığı araştırmada, bu yılki yangınların Endonezya'ya ekonomik maliyetinin yaklaşık 1,7 milyar doları bulabileceği belirtildi.
Endonezya Orman Bakanlığının verilerine göre ocak-temmuz döneminde 202 bin hektardan fazla alan yangınlarda zarar gördü.