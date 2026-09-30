Enerji fiyatları fırladı. Euro Bölgesi'nde enflasyon yüzde 4'e dayandı

Enflasyonu dizginlemek amacıyla gösterge faiz oranını bu ayın başlarında yüzde 2,5'e yükselten ve yaz aylarında iki artışa giden AMB, yeni bir parasal sıkılaştırma baskısıyla karşı karşıya.

Finans piyasaları, gelecek bir yıl içinde dört faiz artışı daha yapılabileceğini fiyatlıyor.

Oxford Economics kıdemli Avrupa ekonomisti Rory Fennessy, kış yaklaşırken ve Ortadoğu'daki gerilimin çözüleceğine dair işaretler zayıfken enerji fiyatlarında yakın zamanda bir düzeltme beklenmediğini söyledi.

Reuters'a konuşan Fennessy, eylül ayında enflasyonun yukarı yönlü sürpriz yapmasının, AMB Yönetim Konseyindeki şahin kanadın daha agresif sıkılaştırma talebini güçlendireceğini savundu.

Fennessy ayrıca, işlenmemiş gıda ve enerjiyi hariç tutan çekirdek enflasyonun henüz belirgin biçimde kıpırdamadığını, fakat enerji maliyetlerindeki yeni sıçramanın çekirdek göstergeleri 2027 başlarına kadar yukarı çekebileceğini belirtti.

Buna karşılık AMB Başkanı Christine Lagarde, pazartesi günü yaptığı açıklamada, bu yılki enflasyon dalgasının Euro Bölgesi genelinde henüz tehlikeli ikinci tur etkilere yol açmadığını belirterek ılımlı bir politika yanıtının uygunluğunu koruduğunu kaydetti.

Almanya'da çekirdek enflasyonun eylülde üst üste üçüncü ayda da yüzde 2,4 seviyesinde sabit kalması bu görüşü destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.

Kamu bankası KfW Başekonomisti Dirk Schumacher, bu verinin AMB üzerindeki acil faiz artırımı baskısını hafifleteceğini ifade etti.

Capital Economics Başekonomisti Jack Allen-Reynolds ise yüksek enerji maliyetlerinin dolaylı etkilerinin ekonomiye yayılmaya başladığını, ancak bu durumun AMB içi dengeleri hemen değiştirmeye yetmeyeceğini vurguladı.

Allen-Reynolds, karar vericilerin ekim toplantısında faizleri sabit tutup güncellenmiş ekonomik tahminlerin açıklanacağı aralık ayında yeniden artırıma gitmesini bekliyor.