Enkaz altında 168 saat. Yedi ülkeden ekipler tek bir hayat için zamanla yarışıyor
02.07.2026 08:16
Venezuela'da meydana gelen çifte depremin ardından umutların tükendiği bir anda mucizevi bir haber geldi. Yedi katlı bir binanın enkazı altında tam bir hafta boyunca hayatta kalmayı başaran 43 yaşındaki güvenlik görevlisi Hernan Gil'i kurtarmak için yedi farklı ülkeden gelen ekipler zamanla yarışıyor.
7 ÜLKEDEN ORTAK OPERASYON
Venezuela geçtiğimiz hafta ülkeyi yerle bir eden iki büyük depremle sarsıldı.
Çalıştığı binanın altındaki kulübesinde mahsur kalan 43 yaşındaki güvenlik görevlisi Hernan Gil için Venezuela, Şili, ABD, Portekiz, Kosta Rika, El Salvador ve Meksika'dan gelen yüzlerce arama kurtarma personeli seferber olmuş durumda.
Üç gündür aralıksız devam eden hummalı çalışmalar sonucunda, çarşamba gecesi itibarıyla ekiplerin Gil'in bulunduğu noktaya bir metreden daha az bir mesafeye ulaştığı bildirildi.
"GERÇEK BİR MUCİZE"
Şili itfaiye teşkilatı, Gil'in enkaz altındaki dar bir alanda başını kameraya doğru çevirdiğini gösteren bir Instagram videosu paylaştı.
Görüntülerde bir yüz maskesi taktığı ve sağ gözünün kanlandığı görülen adamın hayatta kalması, ailesi tarafından büyük bir sevinçle karşılandı.
Eşinin durumunu "gerçek bir mucize" sözleriyle nitelendiren Gusbimar Gonzalez, "Tek bir kişiyi kurtarmak için bu kadar çok ülkenin bir araya geldiğini ilk kez görüyorum. İnanılmaz bir durum." ifadelerini kullandı.
ÇÖKMEKTE OLAN BİNADA HASSAS ÇALIŞMA
Bu kurtarma girişimi, 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki felaketin üzerinden geçen yedi günün ardından bölgede daha fazla sağ kurtulan bulma umutlarının iyice azaldığı bir günde geldi. Depremlerde bugüne kadar yaklaşık 2 bin 300 kişi hayatını kaybederken, binlerce kişiden ise halen haber alınamıyor.
İtfaiye ekipleri Gil'e yaklaşırken, bir yandan da çökme tehlikesi bulunan komşu binanın hareketleri anbean izleniyor. Pazartesi gününden bu yana aralıksız çalışan ekipler, yapının tamamen çökmesini engellemek için temelleri ahşap ve demirle destekledi.
Operasyon boyunca sıvı kaybını önlemek için Gil'e su verilirken, özel bir tüp aracılığıyla temiz hava sağlandı.
ZEMİN KAYDI, PLAN DEĞİŞTİ
Kurtarma personeli, enkaz altındaki kurbana ulaşabilmek için iki farklı rotadan eşzamanlı olarak ilerliyor. Yapının erişim açısından oldukça karmaşık olduğuna dikkat çeken Şili kurtarma ekibi lideri Cristian Vera, devasa kolonların kurbanın bulunduğu tam noktaya ulaşmayı zorlaştırdığını belirtti.
Salı günü binanın hafifçe kayması üzerine, 60'a 60 santimetrelik bir tünel açmayı öngören ilk plan ise güvenlik gerekçesiyle iptal edildi.
Vera, sahadaki son durumu, "Dün geceye kadar kullandığımız rotadan farklı bir yoldan girmeye çalışmak için yeni bir çalışma planı geliştirmek zorunda kaldık." sözleriyle özetledi.