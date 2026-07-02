Enkaz altında 168 saat. Yedi ülkeden ekipler tek bir hayat için zamanla yarışıyor

Bu kurtarma girişimi, 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki felaketin üzerinden geçen yedi günün ardından bölgede daha fazla sağ kurtulan bulma umutlarının iyice azaldığı bir günde geldi. Depremlerde bugüne kadar yaklaşık 2 bin 300 kişi hayatını kaybederken, binlerce kişiden ise halen haber alınamıyor.

İtfaiye ekipleri Gil'e yaklaşırken, bir yandan da çökme tehlikesi bulunan komşu binanın hareketleri anbean izleniyor. Pazartesi gününden bu yana aralıksız çalışan ekipler, yapının tamamen çökmesini engellemek için temelleri ahşap ve demirle destekledi.

Operasyon boyunca sıvı kaybını önlemek için Gil'e su verilirken, özel bir tüp aracılığıyla temiz hava sağlandı.