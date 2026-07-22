Epstein dosyalarında adı geçiyordu, evinde ölü bulundu
22.07.2026 13:36
Pedofili milyarder Jeffrey Epstein'ın kadın ticareti ağıyla bağlantılı olduğu iddia edilen Fransız yetenek avcısı Daniel Siad, Paris yakınlarındaki evinde ölü bulundu. Hakkında insan kaçakçılığı ve cinsel saldırı iddiaları nedeniyle soruşturma yürütülen Siad henüz ifade vermemişti.
ABD'li pedofili milyarder Jeffrey Epstein'ın yakın çevresinde yer aldığı belirtilen Fransız modellik sektöründen yetenek avcısı Daniel Siad, Paris yakınlarındaki evinde ölü bulundu.
Fransız savcılığı, 69 yaşındaki Siad'ın ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Savcılık, Siad'ın cansız bedeninin pazartesi akşamı bulunmasının ardından ölüm nedeninin aydınlatılması için soruşturma açıldığını duyurdu. Soruşturma kapsamında Siad'a otopsi yapılacağı bildirildi.
İNSAN KAÇAKÇILIĞI SORUŞTURMASINDA ŞÜPHELİYDİ
Daniel Siad, Fransa'da insan kaçakçılığıyla mücadele birimi tarafından yürütülen soruşturmanın şüphelileri arasında yer alıyordu.
Hakkında tecavüz suçlamalarının da bulunduğu çok sayıda şikayet bulunan Siad, Jeffrey Epstein'ın kadın ticareti ve cinsel istismar ağına yardım etmekle suçlanan isimlerden biri olarak gösteriliyordu.
Ancak Siad, kendisine yöneltilen suçlamaları reddediyor ve ifade vererek olaylara ilişkin kendi bakış açısını sunmak istediğini söylüyordu.
EPSTEIN DOSYALARINDA ADI BİNLERE KEZ GEÇTİ
Daniel Siad'ın adı, kamuoyuna açıklanan ve gizliliği kaldırılan Epstein belgelerinde binin üzerinde kez yer aldı.
Savcılık kayıtlarına göre Siad, Epstein için kadın bulma faaliyetlerini bir e-postasında "balık tutmaya" benzetmişti.
Siad, 2014 yılında Epstein'a gönderdiği mesajda, "Bu işte bazen kendimi balıkçı gibi hissediyorum. Bazen çabuk yakalıyorum, bazen ise hiç balık olmuyor." ifadelerini kullanmıştı.
Buna karşın Siad, Epstein'ın "güvenini suistimal ettiğini" savunuyordu.
ÖLÜ BULUNAN İLK İSİM DEĞİL
Fransız yetkililer, 2020 yılında Epstein'a kadın temin ettiği iddia edilen modellik ajansı sahibi Jean-Luc Brunel'i de tutuklamıştı. Brunel, 2022 yılında cezaevindeki hücresinde ölü bulunmuştu.
Jeffrey Epstein ise 2019 yılında, yargılanmayı beklediği sırada cezaevinde ölmüştü.