Epstein dosyalarında adı geçiyordu, evinde ölü bulundu

Daniel Siad'ın adı, kamuoyuna açıklanan ve gizliliği kaldırılan Epstein belgelerinde binin üzerinde kez yer aldı.

Savcılık kayıtlarına göre Siad, Epstein için kadın bulma faaliyetlerini bir e-postasında "balık tutmaya" benzetmişti.

Siad, 2014 yılında Epstein'a gönderdiği mesajda, "Bu işte bazen kendimi balıkçı gibi hissediyorum. Bazen çabuk yakalıyorum, bazen ise hiç balık olmuyor." ifadelerini kullanmıştı.

Buna karşın Siad, Epstein'ın "güvenini suistimal ettiğini" savunuyordu.