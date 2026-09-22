Erkek kılığına girerek bisiklete bindi, Asya Oyunları'nda madalya kazandı

Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinde dünyaya gelen Hashimi, bisiklet sporuna gençlik yıllarında kız kardeşi Yulduz ile başladı. Ancak iki kardeş, spor yaparken saldırılara uğradı.

Hashimi, bisiklete binebilmek ve antrenmanlarını sürdürebilmek için bir dönem erkek kılığına girmek zorunda kaldığını anlattı.

“Hayal kuran kadınların saldırıya uğradığı bir ülkede doğdum ve buna karşı mücadele etmiş olmaktan gerçekten mutluyum.” diyen Hashimi, gelecek nesillerin ülkelerini korkmadan temsil edebilmesini umduğunu söyledi.