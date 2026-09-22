Erkek kılığına girerek bisiklete bindi, Asya Oyunları'nda madalya kazandı
22.09.2026 10:17
Son Güncelleme: 22.09.2026 11:04
Afganistan'da bisiklete binebilmek için erkek kılığına giren ve taşlı saldırılara uğrayan Fariba Hashimi, Asya Oyunları'nda kadınlar yol yarışını ikinci tamamladı.
ERKEK KILIĞINA GİREREK ANTRENMAN YAPTI
Afganistan'da spor yapabilmek için erkek kılığına girerek antrenman yapan bisikletçi Fariba Hashimi, Asya Oyunları'nda gümüş madalya kazandı.
İtalya'da yaşayan 23 yaşındaki Hashimi, Japonya'nın Nagoya kenti yakınlarında düzenlenen kadınlar yol yarışını ikinci sırada tamamladı.
Başarısını "özel bir an" olarak nitelendiren Hashimi, “Şu an hissettiklerimi anlatamıyorum.” dedi.
"HAYAK KURAN KADINLARIN SALDIRIYA UĞRADIĞI BİR ÜLKEDE DOĞDUM"
Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinde dünyaya gelen Hashimi, bisiklet sporuna gençlik yıllarında kız kardeşi Yulduz ile başladı. Ancak iki kardeş, spor yaparken saldırılara uğradı.
Hashimi, bisiklete binebilmek ve antrenmanlarını sürdürebilmek için bir dönem erkek kılığına girmek zorunda kaldığını anlattı.
“Hayal kuran kadınların saldırıya uğradığı bir ülkede doğdum ve buna karşı mücadele etmiş olmaktan gerçekten mutluyum.” diyen Hashimi, gelecek nesillerin ülkelerini korkmadan temsil edebilmesini umduğunu söyledi.
TALİBAN'DAN SONRA ARGANİSTAN'DAN AYRILDI
Taliban'ın 2021'de yeniden iktidara gelmesinin ardından kadınların eğitim, kamusal yaşam ve spora katılımına yönelik geniş kapsamlı kısıtlamalar getirildi.
Hashimi de eski dünya şampiyonu İtalyan bisikletçi Alessandra Cappellotto'nun yardımıyla Afganistan'dan ayrılarak İtalya'ya yerleşti.
Afgan sporcu, kazandığı madalyaya ilişkin, “Bu gümüş madalya Afgan kadınların ne kadar dirençli olduğunu gösterebilir. Yalnız olmadığımı biliyorum. Arkamda aynı hayali kuran milyonlarca kadın var.” dedi.
PARİS'TEN SONRA HEDEF LOS ANGELES
Fariba ve kız kardeşi Yulduz, 2024 Paris Olimpiyatları'nda da mücadele etti. Hashimi şimdi gözünü 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na çevirdi.
“Hiçbir zaman pes etmek istemiyorum” diyen sporcu, Los Angeles'ta da başarı elde etmeyi hedeflediğini belirtti.
"KENDİ BİSİKLETİMİN TAMİRCİSİ BENDİM"
Hashimi, Asya Oyunları'na yeterli teknik destek olmadan geldiğini de anlattı.
Bisikletinin bakımını ve temizliğini kendisinin yaptığını söyleyen sporcu, Japonya takımının kendisine yardım ettiğini belirtti.
“Kendi bisikletimin tamircisi bendim. Bisikletimi kendim yıkıyordum.” diyen Hashimi, yarış öncesinde bisikletinin onarılmasına yardımcı olan Japon ekibine teşekkür etti.