Erkeklere ofiste şort giymek serbest oldu, kadınlar ayağa kalktı. "Bacak kılı tacizi"
22.07.2026 10:32
Son Güncelleme: 22.07.2026 10:36
Japonya'nın başkenti Tokyo'da aşırı sıcaklarla mücadele kapsamında erkek çalışanlara ofiste şort giyme tavsiyesi yapıldı. Ancak uygulama, kadın çalışanların kıyafet kurallarının değişmemesi nedeniyle eleştirilerin odağı oldu.
Japonya'nın başkenti Tokyo'da yaz sıcaklarının etkisini artırmasıyla birlikte erkek çalışanlara ofiste şort giyme tavsiyesi yapıldı.
Tokyo Büyükşehir Yönetimi'nin nisan ayında başlattığı "Tokyo Cool Biz" uygulaması kapsamında çalışanların takım elbise ve kravat yerine tişört, spor ayakkabı ve şort gibi daha rahat kıyafetler tercih etmesi teşvik ediliyor.
Tokyo Valisi Yuriko Koike'nin öncülüğünde hayata geçirilen uygulama, sıcak havalarda çalışanların daha rahat etmesini amaçlıyor.
"BACAK KILI TACİZİ" TARTIŞMASI
Yaklaşık dört aydır uygulanan yeni kıyafet önerisi kamuoyunda farklı tepkilere neden oldu.
Bazı çalışanlar uygulamanın sıcak havalarda konfor sağladığını savunurken, bazı kadınlar ise erkeklerin bacaklarını açıkta bırakmasına izin verilirken kendilerinin hala külotlu çorap giymesinin beklendiğini belirterek uygulamayı adaletsiz buldu.
Bazı kadınlar ise erkek meslektaşlarının bacak kıllarını görmek zorunda kaldıklarını belirterek bunu "bacak kılı tacizi" olarak nitelendirdi.
Japonca'da bu durum için "sunehara" adı verilen yeni bir ifade kullanılmaya başlandı.
"KİMSEYE NE GİYECEĞİNİ SÖYLEMİYORUZ"
Tokyo Çevre Dairesi yetkilisi Noboru Watanabe, uygulamanın zorunluluk değil seçenek sunduğunu söyledi.
Watanabe, "Amacımız insanlara aşırı sıcaklarda daha fazla seçenek sunmak. Kimseye ne giyeceğini söylemiyoruz. İş kıyafeti başkalarını rahatsız etmediği sürece sorun olmamalı." ifadelerini kullandı.
Haziran ayında yapılan ankete göre katılımcıların yüzde 53,5'i yaz aylarında ofiste şort giyilmesine karşı çıkarken, yüzde 46,5'i uygulamayı destekledi.
Şort kullanımına karşı çıkanların en önemli gerekçeleri ise vücut görünümü ve bacak kılları oldu.
ERKEKLER LAZER EPİLASYONA YÖNELİYOR
Uzmanlar, son dönemde lazer epilasyon yaptırmak isteyen erkeklerin sayısında artış yaşandığını belirtiyor.
Birçok erkeğin artık estetik kaygılardan ziyade şort giyerken çevresindekileri rahatsız etmemek amacıyla bacak kıllarını aldırmayı tercih ettiğini ifade ediliyor.
JAPONYA AŞIRI SICAKLARLA MÜCADELE EDİYOR
Japonya son aylarda rekor sıcaklıklarla mücadele ediyor. Japon Meteoroloji Ajansı, sıcaklığın 40 dereceyi aştığı günler için "kokusho-bi" (yakıcı sıcak gün) ifadesini kullanarak halkı uyarıyor.
İtfaiye ve Afet Yönetim Ajansı'nın verilerine göre 6-12 Temmuz haftasında sıcak çarpması nedeniyle yedi kişi yaşamını yitirirken, 4 bin 580 kişi hastaneye kaldırıldı.
Ülkede serinletici özellikli fanlı kıyafetler, UV korumalı şemsiyeler, taşınabilir el vantilatörleri ve tek kullanımlık serinletici mendiller gibi ürünlere talep de hızla artıyor.