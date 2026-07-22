Erkeklere ofiste şort giymek serbest oldu, kadınlar ayağa kalktı. "Bacak kılı tacizi"

Yaklaşık dört aydır uygulanan yeni kıyafet önerisi kamuoyunda farklı tepkilere neden oldu.

Bazı çalışanlar uygulamanın sıcak havalarda konfor sağladığını savunurken, bazı kadınlar ise erkeklerin bacaklarını açıkta bırakmasına izin verilirken kendilerinin hala külotlu çorap giymesinin beklendiğini belirterek uygulamayı adaletsiz buldu.

Bazı kadınlar ise erkek meslektaşlarının bacak kıllarını görmek zorunda kaldıklarını belirterek bunu "bacak kılı tacizi" olarak nitelendirdi.

Japonca'da bu durum için "sunehara" adı verilen yeni bir ifade kullanılmaya başlandı.