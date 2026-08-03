Ermenistan Meclisi'ne Adana kebap damgası. Meclis Başkanı anlata anlata bitiremedi
03.08.2026 08:55
Son Güncelleme: 03.08.2026 08:56
Ermenistan Meclis Başkanı Ruben Rubinyan, Türkiye'de yediği kebapların lezzetini unutamıyor.
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Adana'nın tescilli kebabı bu kez de Ermenistan Meclisi'ne girdi.
Meclis Başkanı Ruben Rubinyan, kürsüde Türkiye ziyaretlerinde sık sık Adana kebap yediğini ve bu lezzetinin enfes bir tadı olduğunu söyledi.
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Rubinyan, Türkiye ziyareti sırasında tattığı Türk yemeklerinden özellikle Adana kebabı çok beğendiğini ifade ederek “Türkiye’de Adana kebap yedim. Çok hoşuma gitti, tadı gerçekten enfesti.” dedi.