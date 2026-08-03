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Ermenistan Meclisi'ne Adana kebap damgası. Meclis Başkanı anlata anlata bitiremedi

03.08.2026 08:55

Son Güncelleme: 03.08.2026 08:56

NTV - Haber Merkezi

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Ermenistan Meclis Başkanı Ruben Rubinyan, Türkiye'de yediği kebapların lezzetini unutamıyor.

Ermenistan Meclisi'ne Adana kebap damgası. Meclis Başkanı anlata anlata bitiremedi
Sosyal Medya

Adana'nın tescilli kebabı bu kez de Ermenistan Meclisi'ne girdi. 

 

Meclis Başkanı Ruben Rubinyan, kürsüde Türkiye ziyaretlerinde sık sık Adana kebap yediğini ve bu lezzetinin enfes bir tadı olduğunu söyledi.

Ermenistan Meclisi'ne Adana kebap damgası. Meclis Başkanı anlata anlata bitiremedi 1
Sosyal Medya

Rubinyan, Türkiye ziyareti sırasında tattığı Türk yemeklerinden özellikle Adana kebabı çok beğendiğini ifade ederek “Türkiye’de Adana kebap yedim. Çok hoşuma gitti, tadı gerçekten enfesti.” dedi. 