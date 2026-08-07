Ermenistan'da kilise ile hükümet arasındaki kavga mahkemeye taşındı

Ermenistan, Ermeni Apostolik Kilisesi'nin başındaki Katolikos II. Karekin ile altı üst düzey din adamını bugün yargılayacak.

Hükümetin kilise liderini yabancı istihbarat servisleriyle bağlantılı olmakla suçladığı bir dönemde açılan dava, kilise ile Başbakan Nikol Paşinyan yönetimi arasındaki ihtilafın son safhasını oluşturuyor.

Batı yanlısı Başbakan Paşinyan, 1999'dan bu yana kilisenin başında bulunan ve kendisini ve politikalarını ağır biçimde eleştiren II. Karekin'i birçok kez istifaya çağırdı.

Haziran ayında yeniden seçilen Paşinyan, herhangi bir kanıt sunmadan Ermeni Apostolik Kilisesi'ni yabancı güçlerin, özellikle de Rusya'nın vekili gibi hareket etmekle suçladı. II. Karekin ile kilise bu suçlamaları reddediyor.

Bugün başlayacak davada II. Karekin ile altı din adamı, kilisenin ruhbanlıktan çıkardığı bir piskoposu geçici olarak görevine iade eden hukuk mahkemesi kararına uymadıkları iddiasıyla yargılanacak. Sanıklar suçlu bulunmaları halinde iki yıla kadar hapis cezası alabilir.

Dava, Ermenistan'da güçlü bir kurum olan Ermeni Apostolik Kilisesi'nin yönetimine karşı şimdiye kadarki en önemli hukuki girişim niteliğini taşıyor. Ermenistan, Hristiyanlığı kabulünü MS 301 yılına dayandırıyor.

Dava aynı zamanda Paşinyan'ın liderliği ve 1980'lere uzanan bir dizi savaşın ardından Azerbaycan'la yürüttüğü barış görüşmeleri nedeniyle kilise ile devlet arasında derinleşen ihtilaf devam ederken görülüyor.