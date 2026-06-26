Eski First Lady'e rüşvetten hapis cezası
26.06.2026 12:06
Güney Kore'de Seul Merkez Bölge Mahkemesi, eski First Lady Kim Keon-hee'yi siyasi ayrıcalıklar karşılığında lüks hediyeler kabul ettiği gerekçesiyle yedi yıl hapis cezasına çarptırdı.
Güney Kore'de Seul Merkez Bölge Mahkemesi, eski First Lady Kim Keon-hee'yi, siyasi ayrıcalıklar karşılığında mücevher ve Dior marka çanta gibi lüks eşyaları rüşvet olarak kabul ettiği gerekçesiyle bugün görülen duruşmada yedi yıl hapis cezasına çarptırdı.
Başyargıç, 2024 yılındaki başarısız sıkıyönetim ilan etme girişiminin ardından 2025'te görevden azledilen eski Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol'ün eşi olan Kim'in, bu rüşvetleri eşinin cumhurbaşkanlığı dönemi öncesinde ve sırasında aldığını belirtti.
Kararı açıklayan başyargıç, "Kim Keon-hee, kamu görevlerine ve parlamento pozisyonlarına gelinmesine yardımcı olmak için nüfuzunu kullanmaya istekli davranarak, first lady olarak sahip olduğu gücü iş ve ticari ayrıcalıklar sağlamak amacıyla kullanmıştır" ifadelerini kullandı.
Başyargıç ayrıca, "Sıradan insanların yaşamları boyunca neredeyse hiç karşılaşamayacağı bu rüşvetleri hiçbir tereddüt göstermeden kabul etmiştir" dedi.
Mahkeme kayıtlarına göre rüşvet olarak verilen eşyalar arasında Van Cleef & Arpels marka kolye, Tiffany marka broş ve Graff marka bir çift küpe gibi değerli mücevherler yer alıyor.
Başyargıç, Kim'e ayrıca bir altın kaplumbağa, bir Dior el çantası, 39 milyon won (yaklaşık 25 bin 349,86 dolar) değerinde Vacheron Constantin marka saat ve 140 milyon won değerinde bir tablo verildiğini aktardı.
Eski first lady'nin eylemlerinin kamu atamalarının tarafsızlığına yönelik halkın güvenini ciddi şekilde zedelediğini vurgulayan başyargıç, rüşvet veren tarafları da detaylandırdı.
Kararda, rüşvet verenler arasında damadı için hükümet pozisyonu arayan bir inşaat şirketi sahibi, üst düzey yetkililerle ilişkilerini genişletmek isteyen bir rahip, özel bir üniversitenin eski rektörü ve cumhurbaşkanlığı güvenlik ekibine ürün tedarik etmek isteyen bir robotik köpek perakendecisi şirketinin yöneticisi olduğu bilgisi yer aldı.
Seul Merkez Bölge Mahkemesi, hapis cezasının yanı sıra Kim Keon-hee'ye 64,8 milyon won para cezası verdi ve rüşvet olarak verilen eşyaların bulunması halinde müsadere edilmesine hükmetti.
Kim Keon-hee hakkındaki tüm suçlamaları reddetti.
Güney Kore merkezli Yonhap haber ajansının aktardığına göre, Kim'in avukatı gazetecilere yaptığı açıklamada, hakimi müvekkili aleyhindeki kanıtları abartmakla suçlayarak karara itiraz edeceklerini ve temyize gideceklerini bildirdi.
Eski first lady, hisse senedi manipülasyonu ve Güney Kore Birleşme Kilisesi'nden rüşvet almak suçlamalarından suçlu bulunarak nisan ayında çarptırıldığı dört yıllık hapis cezası nedeniyle halihazırda cezaevinde.
Kim'in eşi eski Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol ise 2024 yılındaki kısa süreli sıkıyönetim uygulamasıyla bağlantılı olarak bir ayaklanmayı planlamak suçundan şubat ayında ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.
MİLYAR DOLARLIK BOŞANMA DAVASINDA YARGILAMA SÜRECİ YENİDEN BAŞLADI
Öte yandan Güney Kore'de bir temyiz mahkemesi, SK Group Yönetim Kurulu Başkanı Chey Tae-won ile eski bir devlet başkanının kızı olan Roh Soh-yeong arasındaki boşanma davasını yeniden görmeye başladı.
Yapay zeka çiplerine yönelik talep patlaması nedeniyle artan servetlerin mercek altına alındığı bir dönemde, ülkenin gündemini meşgul eden bu hukuki uyuşmazlık yeniden açılmış oldu.
Tarafların katılma zorunluluğunun bulunmadığı Seul Yüksek Mahkemesindeki duruşma cuma günü başladı.
Yargılama süreci, Yüksek Mahkemenin Roh Soh-yeong'a verilmesine hükmedilen rekor seviyedeki tazminat kararını kısmen bozmasının ardından yapılan arabuluculuk görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine yeniden başlatıldı.
Dava konusu meblağların büyüklüğü, Samsung Group'un ardından ülkenin en büyük ikinci holdingi olan SK Group'un ortaklık yapısı üzerindeki olası etkileri ve başkanın siyasi nüfuza sahip eşinin geçmişi nedeniyle kamuoyunda büyük yankı uyandırıyor.
Mahkemenin, Chey Tae-won'un çatı şirket SK Inc bünyesindeki hisselerinin evlilik birliği içinde edinilmiş ortak mal varlığı sayılıp sayılmayacağını yeniden değerlendirecek olması, davanın holdingin kontrolü üzerindeki etkisini artırıyor.
SK bünyesindeki şirketlerin hisse değerleri, grup bünyesindeki çip üreticisi SK Hynix'in yapay zeka hizmetlerine yönelik talep artışıyla birlikte ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın ana tedarikçilerinden biri haline gelmesiyle yükseldi.
Perşembe günkü borsa kapanışı itibarıyla, SK Hynix hisseleri yılbaşından bu yana dört kattan fazla değer kazanırken, SK Inc hisselerinin değeri de üç kattan fazla artış gösterdi.
Yüksek Mahkeme ekim ayında, 2 milyar won değerindeki nafaka kararını onaylamış ancak mal paylaşımı yönünden davayı Seul Yüksek Mahkemesine geri göndermişti.
Kararda, Roh Soh-yeong'un, eski cumhurbaşkanı olan babası Roh Tae-woo tarafından sağlanan ve "görevdeyken rüşvet yoluyla biriktirilmiş olması muhtemel" fonlara dayanarak ortak varlıklarda hak iddia edemeyeceğine hükmedilmişti.
1988-1993 yılları arasında devlet başkanlığı yapan Roh Tae-woo, rüşvet almaktan hüküm giymiş ve bu karar 1997 yılında kesinleşmişti.
Seul Yüksek Mahkemesi daha önceki kararında Chey Tae-won'un Roh Soh-yeong'a 1,38 trilyon won (yaklaşık 891 milyon dolar) ödemesine hükmetmişti.
İlk derece mahkemesi ise mal paylaşımı kapsamında 66,5 milyar won ödenmesini kararlaştırmıştı.
GÜNEY KORE SİYASETİNDE SULAR İKİ YILDIR DURULMUYOR
Güney Kore siyasetini sarsan süreç, dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'ün 3 Aralık 2024'te, muhalefetin devlet karşıtı faaliyetlerde bulunduğunu öne sürerek sıkıyönetim ilan etmesiyle başladı.
Ulusal Meclisin sıkıyönetim kararını kaldıran bir oylama yapması üzerine Yoon geri adım atmak zorunda kalmıştı.
Bu gelişmenin ardından Ulusal Meclis, 14 Aralık 2024'te yaptığı oylama ile Yoon Suk-yeol'ün azlini talep etti ve cumhurbaşkanını geçici olarak görevden uzaklaştırdı.
Anayasa Mahkemesi de 4 Nisan 2025'te meclisin azil talebini haklı bularak Yoon'un görevden alınmasını resmen onayladı.
Görevden azledilme sürecinin tamamlanmasının ardından ülkede düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerini, ana muhalefetteki Demokratik Partinin adayı Lee Jae-myung kazandı.
Lee, 4 Haziran 2025'te parlamentoda yemin ederek resmi olarak cumhurbaşkanlığı görevine başladı.