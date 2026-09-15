Eski Google mühendisi uyardı. "Yapay zekayı durdurmak için zaman daralıyor"
15.09.2026 11:47
Google DeepMind şirketinden ayrılan araştırmacı Bilal Chughtai, yapay zekanın insanlığı yok etme riski taşıdığını belirterek zamanın tükendiğini söyledi.
ABD'li teknoloji devi Google'a bağlı yapay zeka laboratuvarı DeepMind bünyesinde görev yapmış eski bir araştırmacı, yapay zekanın "bütün insanlığı yok edebileceği" yönündeki uyarılara katılarak bu tablonun önüne geçmek adına zamanın "tükeniyor olabileceğini" söyledi.
Yapay zeka güvenliği ve uyumluluğu üzerine çalışan eski DeepMind araştırma mühendisi Bilal Chughtai, X hesabından yaptığı paylaşımda şirketteki görevinden yakın dönemde istifa ettiğini duyurdu.
Chughtai paylaşımında, "Yapay zekanın hepimizi öldürme potansiyeli taşıdığına ve bu akıbeti engellemek için vaktimizin tükeniyor olabileceğine tüm kalbimle inanıyorum" dedi.
LinkedIn profiline göre Google DeepMind çatısı altındaki akademik makalelere katkı sağlayan ve geçtiğimiz temmuz ayında görevinden ayrılan Chughtai, sürecin güvenli biçimde yürütülmesinin mümkün olduğunu belirtti.
Chughtai, bunun "yapay zeka şirketleri arasındaki bu çılgınca yarışın önüne geçecek" küresel bir koordinasyon gerektirdiğine işaret etti.
Yapay zekanın toplumsal risklerine dikkat çeken Chughtai, "Geliştirme sürecini toplumun kaldırabileceği bir hıza ayarlamamız gerekiyor; böylece ortaya çıkan riskler aşırı zararlar gerçekleşmeden bertaraf edilebilir" değerlendirmesinde yer verdi.
Google'dan konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.
Sektörde tehlikelere yönelik endişeler, Anthropic bünyesinde araştırmacı olarak görev yapan Jacob Coxon'ın geçen hafta istifasını açıklamasıyla hız kazandı.
Coxon istifa gerekçesinin bir bölümünü, "Yapay zekayı inşa eden kişilerin, teknolojinin on yılın sonuna kadar hepimizi öldürebileceğine içtenlikle inanması" şeklinde izah etmişti.
Anthropic araştırmacısı Evan Hubinger da Coxon'a destek vererek meslektaşının haklı olduğunu belirtti.
Hubinger, yapay zekanın önümüzdeki on yıl içinde tüm insanlığı yok etme ihtimalinin yüzde 10'un üzerinde seyrettiğini savundu.
Gelişmeler üzerine Anthropic CEO'su Dario Amodei, hafta sonu gelişmiş yapay zeka sistemlerinin geliştirilme hızının düşürülmesi çağrısı yaptı.
Amodei'nin bu çağrısına OpenAI CEO'su Sam Altman ile SpaceXAI yöneticisi Elon Musk'tan nadir görülen bir destek geldi.
Yaşananlar sektör içinde yapay zeka odaklı kıyamet senaryolarını peşi sıra getirmiş oldu.
ABD Başkanı Donald Trump ise sektörden yükselen regülasyon ve düzenleme çağrılarını reddetti.
Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yapay zeka endüstrisinin düzenleme taleplerinin bir "aldatmaca" olduğunu öne sürdü.