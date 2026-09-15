Eski Google mühendisi uyardı. "Yapay zekayı durdurmak için zaman daralıyor"

ABD'li teknoloji devi Google'a bağlı yapay zeka laboratuvarı DeepMind bünyesinde görev yapmış eski bir araştırmacı, yapay zekanın "bütün insanlığı yok edebileceği" yönündeki uyarılara katılarak bu tablonun önüne geçmek adına zamanın "tükeniyor olabileceğini" söyledi.

Yapay zeka güvenliği ve uyumluluğu üzerine çalışan eski DeepMind araştırma mühendisi Bilal Chughtai, X hesabından yaptığı paylaşımda şirketteki görevinden yakın dönemde istifa ettiğini duyurdu.

Chughtai paylaşımında, "Yapay zekanın hepimizi öldürme potansiyeli taşıdığına ve bu akıbeti engellemek için vaktimizin tükeniyor olabileceğine tüm kalbimle inanıyorum" dedi.