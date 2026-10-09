Eski prens hakkındaki deliller tehlikede. Epstein krizinde polisten usul hatası itirafı
09.10.2026 09:55
İngiliz polisi, Kral Charles'ın kardeşi Andrew Mountbatten-Windsor'ın mülklerinde yapılan aramalara dair izin kararlarının hukuka aykırı olduğunu duyurdu.
İngiliz polisi, Kral 3. Charles'ın kardeşi ve eski prens Andrew Mountbatten-Windsor'ın mülklerinde arama yapılmasına imkan tanıyan izin kararlarının hukuka aykırı şekilde alındığını ve iptal edilmesi gerektiğini açıkladı.
Emniyet yetkilileri, hukuki hataya karşın eski prense yönelik ceza soruşturmasının sürdüğünü bildirdi.
Taht sıralamasında sekizinci sırada yer alan 66 yaşındaki Mountbatten-Windsor, ABD'de cinsel suçlardan hüküm giyen ve hücresinde ölü bulunan Jeffrey Epstein ile ilişkisi sebebiyle şubatta kamu görevinde usulsüzlük şüphesiyle gözaltına alınmıştı.
Gözaltı sürecinin ardından İngiltere'nin doğusundaki Sandringham ile Windsor'daki mülklerde polis aramaları gerçekleştirildi.
POLİS, İZİNLERİN HUKUKA AYKIRI OLDUĞUNU KABUL ETTİ
Gözaltına alınmasından bu yana kamuoyuna açıklama yapmayan Mountbatten-Windsor, arama izinlerinin iptali talebiyle mahkemeye başvurdu.
Reuters ajansının haberine göre başvuruyu değerlendiren Thames Valley Polisi, izinlerin mahkemelerce usule uygun verilmediğini kabul etti.
Emniyet sözcüsü, dayanak gösterilen yasal düzenleme kapsamında ilk mahkemenin verdiği arama izni kararının hatalı olduğunu, bu nedenle kararların hukuken iptal edilmesi gerektiğini kaydetti.
Sözcü, aramalarda el konulan belgelerin nasıl idare edileceği ve devam eden soruşturmada delil olarak tutulup tutulamayacağına ilişkin yargı sürecinin sürdüğünü ifade etti.
Londra'daki Yüksek Mahkemede perşembe günü görülen duruşmada Yargıç Nicholas Hilliard, polisin el konulan materyalleri muhafaza etmek istediğini, Mountbatten-Windsor'ın ise buna itiraz ettiğini aktardı.
Yargıç, bu konudaki hukuki uyuşmazlığın gelecek yıldan önce karara bağlanamayacağını dile getirdi.
Emniyet sözcüsü, soruşturmayla bağlantısız olduğu değerlendirilen materyaller dışındaki hiçbir belgenin eski prense iade edilmediğini açıkladı.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
ABD Adalet Bakanlığının çocuk istismarcısı Epstein ile bağlantılı milyonlarca belgeyi erişime açmasıyla başlatılan polis soruşturması işliyor.
Kraliçe 2. Elizabeth'in ikinci oğlu olan Mountbatten-Windsor, Epstein ile ilişkisine dair herhangi bir suçlamayı kabul etmeyerek bu arkadaşlıktan pişmanlık duyduğunu ifade ediyor.
En yüksek cezası ömür boyu hapis olan kamu görevinde usulsüzlük suçu; gizli bilgilerin paylaşılmasından yolsuzluğa ve cinsel istismara kadar uzanan ağır ihlalleri kapsıyor.
Polis teşkilatı, şüphelinin 2001 ile 2011 yılları arasında İngiltere'nin ticaret özel temsilcisi olarak görev yaptığı dönemi inceleyen tahkikatın uzun ve karmaşık olacağını bildirdi.
Epstein ile olan bağları nedeniyle 2019'da resmi kraliyet görevlerini bırakmak zorunda kalan Mountbatten-Windsor'ın unvanları ve onur payeleri, ilişkisine dair yeni ayrıntıların ardından geçen yılın ekim ayında ağabeyi Kral Charles tarafından geri alınmıştı.
Epstein, Ağustos 2019'da Manhattan'daki cezaevi hücresinde intihar olarak kayıtlara geçen şekilde ölü bulunmuştu.
Buckingham Sarayı kaynakları, Kral Charles'ın özel bütçesinden aktarılan paranın bu hukuki mücadelede harcanmaması gerektiğinin eski prense iletildiğini aktardı.
Ocak ayında kamuoyuna açıklanan dosyalara göre Andrew, Ekim 2010'da ticaret temsilcisi sıfatıyla Singapur, Vietnam, Çin'in Şencın kenti ve Hong Kong'a düzenleyeceği resmi ziyaretlerin ayrıntılarını Epstein'e gönderdi.
Belgeler, eski prensin seyahatlerin ardından resmi raporları da Epstein ile paylaştığına işaret ediyor.