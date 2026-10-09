Eski prens hakkındaki deliller tehlikede. Epstein krizinde polisten usul hatası itirafı

ABD Adalet Bakanlığının çocuk istismarcısı Epstein ile bağlantılı milyonlarca belgeyi erişime açmasıyla başlatılan polis soruşturması işliyor.

Kraliçe 2. Elizabeth'in ikinci oğlu olan Mountbatten-Windsor, Epstein ile ilişkisine dair herhangi bir suçlamayı kabul etmeyerek bu arkadaşlıktan pişmanlık duyduğunu ifade ediyor.

En yüksek cezası ömür boyu hapis olan kamu görevinde usulsüzlük suçu; gizli bilgilerin paylaşılmasından yolsuzluğa ve cinsel istismara kadar uzanan ağır ihlalleri kapsıyor.

Polis teşkilatı, şüphelinin 2001 ile 2011 yılları arasında İngiltere'nin ticaret özel temsilcisi olarak görev yaptığı dönemi inceleyen tahkikatın uzun ve karmaşık olacağını bildirdi.

Epstein ile olan bağları nedeniyle 2019'da resmi kraliyet görevlerini bırakmak zorunda kalan Mountbatten-Windsor'ın unvanları ve onur payeleri, ilişkisine dair yeni ayrıntıların ardından geçen yılın ekim ayında ağabeyi Kral Charles tarafından geri alınmıştı.

Epstein, Ağustos 2019'da Manhattan'daki cezaevi hücresinde intihar olarak kayıtlara geçen şekilde ölü bulunmuştu.

Buckingham Sarayı kaynakları, Kral Charles'ın özel bütçesinden aktarılan paranın bu hukuki mücadelede harcanmaması gerektiğinin eski prense iletildiğini aktardı.

Ocak ayında kamuoyuna açıklanan dosyalara göre Andrew, Ekim 2010'da ticaret temsilcisi sıfatıyla Singapur, Vietnam, Çin'in Şencın kenti ve Hong Kong'a düzenleyeceği resmi ziyaretlerin ayrıntılarını Epstein'e gönderdi.

Belgeler, eski prensin seyahatlerin ardından resmi raporları da Epstein ile paylaştığına işaret ediyor.