Etiyopya'da barış çöktü. Tigray güçleri topyekun savaş ilan etti

Etiyopya 'da federal hükümet ile ülkenin kuzeyindeki Tigray bölgesi arasındaki gerilim yeniden açık çatışmaya dönüştü.

Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF), federal güçlere karşı geniş çaplı bir taarruz başlatarak üç havalimanının kontrolünü ele geçirdi ve komşu Afar ile Amhara eyaletlerine doğru ilerleyişe geçti.

TPLF Genel Başkan Yardımcısı Amanuel Assefa, Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada, "Şu anda topyekun bir savaş durumundayız" dedi.

Çatışmalar, 2020-2022 yılları arasında yüz binlerce insanın hayatını kaybetmesine yol açan ve Pretoria Barış Anlaşması ile sona eren iç savaşın ardından sağlanan kırılgan sükuneti tamamen bozdu.

Çatışmaların fitili çarşamba günü TPLF güçlerinin federal polisin denetimindeki üç havalimanını ele geçirmesi ve komşu eyaletlere saldırılar düzenlemesiyle ateşlendi.

Taraflar çatışmaları yeniden başlatmakla birbirlerini suçluyor.

Afar'daki bir insani yardım kaynağı, Tigray sınırına yakın Yallo kasabasını ele geçirmeye çalışan silahlı unsurların perşembe günü ağır topçu atışları gerçekleştirdiğini bildirdi.

Etiyopya merkezli yabancı bir güvenlik kaynağı ise savaşçıların yine Tigray-Afar sınırındaki Abala'nın kontrolünü sağladığını aktardı.

Yabancı güvenlik kaynağı, başkent Addis Ababa'ya giden az sayıdaki güzergahtan biri olan Amhara'daki Weldiya kenti çevresinde de şiddetli çatışmalar yaşandığını belirtti.

Uzmanlar, bu adımların 2020-2022 savaşındaki ikmal hatlarını kesme ve başkente ilerleme stratejisiyle örtüştüğüne dikkat çekiyor.

AFP'ye konuşan Oslo Yeni Üniversite Koleji'nden bölge uzmanı Kjetil Tronvoll, TPLF'nin nihai hedefinin Addis Ababa'yı ele geçirmek olduğunu, ancak kente ulaşmak için izlenecek taktik hamlelerin henüz bilinmediğini söyledi.

Tronvoll, Afar taarruzunun Etiyopya'nın yakıt dahil uluslararası ticaret kargosunun neredeyse tamamını sağlayan Cibuti ile olan ikmal hattını kesmeyi amaçladığını ifade etti.

Etiyopya Cumhurbaşkanı Taye Atske Selassie Amde, çarşamba günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada "yıkım ve kaos güçleri" ile "hasım unsurların iç işlerine müdahalesini" kınadı.