Euro Bölgesi'nde enflasyon son üç yılın zirvesine ulaştı
02.10.2026 14:56
Euro Bölgesi'nde tüketici fiyatları, İran savaşının enerji maliyetlerini tırmandırması sonucu eylülde son üç yılın zirvesi olan yüzde 3,8'e ulaştı.
Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon eylül ayında yüzde 3,8 seviyesine çıkarak son üç yılın en yüksek düzeyine ulaştı.
İran savaşının ve boğazlardaki ablukanın enerji maliyetlerini tırmandırmasıyla yaşanan bu sıçrama, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz artırımlarına devam edeceği beklentisini güçlendirdi.
AFP ajansının aktardığı ve Avrupa Birliği'nin (AB) istatistik kurumu Eurostat'ın bugün yayımladığı öncü verilere göre, 21 üyeli Euro Bölgesi'nde tüketici fiyatları ağustostaki yüzde 3,2 seviyesinden keskin bir yükseliş kaydetti.
Açıklanan veri, Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin yüzde 3,7'lik beklentisini de geride bıraktı. Bölgede enflasyon en son Eylül 2023'te yüzde 4,3 ile bu seviyenin üzerine çıkmıştı.
ECB'nin yüzde 2'lik hedefinin belirgin şekilde üzerinde kalan fiyat artışları, karar mercilerinin üzerindeki baskıyı artırıyor.
Banka, ABD'nin İran'a yönelik savaşının yol açtığı enerji şokuna karşı haziranda borçlanma maliyetlerini 2023'ten bu yana ilk kez yükseltmiş, geçen ay da bu yılın ikinci faiz artırımına gitmişti.
ENERJİ MALİYETLERİ TIRMANIŞA GEÇTİ
Enflasyondaki sıçramanın ana sürükleyicisi enerji kalemi oldu.
Eurostat verilerine göre enerji fiyatlarındaki yıllık artış, ağustostaki yüzde 14,3 seviyesinden eylülde yüzde 18,8'e tırmandı.
Gıda ve içecek grubundaki fiyat artışı ise ağustostaki yüzde 1,1'den yüzde 1,4'e çıktı.
Oynak enerji ve gıda fiyatlarını dışarıda bırakan çekirdek enflasyon da ağustostaki yüzde 2,4 seviyesinden geçen ay yüzde 2,5'e yükseldi.
Piyasa uzmanları, kalıcı hale gelen yüksek maliyetlerin genele yayılma riskine işaret ediyor.
ING Başekonomisti Bert Colijn hazırladığı değerlendirme notunda tabloyu, "Enerji fiyatlarının yüksek kalması beklendiğinden, artış halen ağırlıklı olarak enerjiden kaynaklansa da genel enflasyonist baskılar birikiyor" sözleriyle yorumladı.
Centre for Economics and Business Research ekonomisti Alex Nairn ise manşet verilerin ECB açısından belirleyici olacağını vurguladı.
AFP'ye konuşan Nairn, "Çekirdek enflasyondaki artış nispeten sınırlı kalsa da enerji maliyetlerinin fiyatlara daha geniş çapta yansıma riskini tartan ECB için gidişatın yönü belirleyici olacak" dedi.
Nairn, yıl sonundan önce bir faiz artırımı daha beklediğini, son verilerin bu adımı ekim ayına çekme olasılığını güçlendirdiğini aktardı.
BRÜKSEL'DE KRİZ MASASI TOPLANDI
Enflasyon baskısının merkezinde, ABD'nin İran'a karşı yürüttüğü savaşın uzaması yatıyor.
Savaş, küresel petrol taşımacılığının kilit güzergahı olan Hürmüz Boğazı da dahil olmak üzere Ortadoğu kaynaklı yakıt sevkiyatında büyük aksamalara yol açıyor.
Fiyat artışlarının hız kazanması, Avrupa başkentlerinde yoğun bir diplomasi trafiğini beraberinde getirdi.
Fransa Cumhurbaşkanı, akaryakıt fiyatlarını düşürmek amacıyla G7 ülkelerine ortak çalışma çağrısı yaptı.
Washington yönetiminin Avrupa'ya stratejik dizel rezervlerini kullanması yönünde baskı uygulaması ve ABD ihracatına kısıtlama getirme tehdidinde bulunması üzerine, AB üyesi 27 ülke Brüksel'de Avrupa Komisyonu ile kriz toplantısı düzenledi.
Avrupalı liderler, ABD'nin bu baskılarına karşı ortak bir tutum geliştirmeyi amaçlıyor.