Euro Bölgesi'nde enflasyon son üç yılın zirvesine ulaştı

Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon eylül ayında yüzde 3,8 seviyesine çıkarak son üç yılın en yüksek düzeyine ulaştı.

İran savaşının ve boğazlardaki ablukanın enerji maliyetlerini tırmandırmasıyla yaşanan bu sıçrama, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz artırımlarına devam edeceği beklentisini güçlendirdi.

AFP ajansının aktardığı ve Avrupa Birliği'nin (AB) istatistik kurumu Eurostat'ın bugün yayımladığı öncü verilere göre, 21 üyeli Euro Bölgesi'nde tüketici fiyatları ağustostaki yüzde 3,2 seviyesinden keskin bir yükseliş kaydetti.

Açıklanan veri, Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin yüzde 3,7'lik beklentisini de geride bıraktı. Bölgede enflasyon en son Eylül 2023'te yüzde 4,3 ile bu seviyenin üzerine çıkmıştı.

ECB'nin yüzde 2'lik hedefinin belirgin şekilde üzerinde kalan fiyat artışları, karar mercilerinin üzerindeki baskıyı artırıyor.

Banka, ABD'nin İran'a yönelik savaşının yol açtığı enerji şokuna karşı haziranda borçlanma maliyetlerini 2023'ten bu yana ilk kez yükseltmiş, geçen ay da bu yılın ikinci faiz artırımına gitmişti.