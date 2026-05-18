Eurovision'u kazanan "Bulgar gelinin" Türk eşi kim?
18.05.2026 09:20
Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanan Dara, "Eşim Türk. Türkçe öğreniyorum." dedi. Peki Dara'nın Türk eşi kim?
"HER HAFTA TÜRKÇE ÇALIŞIYORUM"
2026 Eurovision Şarkı Yarışması'nı “Bangaranga” adlı parçayla kazanan Bulgar şarkıcı Dara, yarışmadan çok evliliğiyle Türkiye'de gündem oldu. Dara, yarışmadan önceki hafta bir soruya “Türkiye’ye teşekkürler. Yakında tekrar gelmeyi çok isterim." ifadeleriyle cevap vermiş, yarışmada birinci olmasının ardından da video hızla sosyal medyada yayılmıştı.
Dara'nın, "Eşim bir Türk, bu yüzden gelmemek olmazdı. Hemen hemen her hafta biraz Türkçe çalışıyorum. Bir dahaki sefere bu röportajı yaptığınızda, sizi daha fazla cümleyle şaşırtabilirim” ifadelerini kullanmasının ardından dikkatler şarkıcının Türk eşine çevrildi.
EUROVISION'U BERABER KUTLADILAR
Gerçek adı Darina Yotova olan Dara'nın Haziran 2025'te Ervin İvanov ile evlendiği belirtiliyor. Çiftin evlenmelerinin ardından ilişkilerini kamuoyu önünde çok sık sergilemediği gözlemlendi. Ancak çift Eurovision zaferinin ardından kutlama yaparken ve sarılırken görüntülendi.
Eurovision sonrası özellikle Instagram'da Dara'nın paylaşımlarına “Tebrikler yenge” yorumlarının yazıldığı görülürken, eşi Ervin İvanov hakkında ise bilgilerin oldukça sınırlı olduğu ifade edildi.
İLİŞKİLERİNİ SOSYAL MEDYADA PEK PAYLAŞMIYORLAR
Çiftin özel yaşamlarını kamuyla paylaşmamayı tercih etmesi sebebiyle Ervin İvanov’un hayatına ilişkin detaylı bilgiler yer almıyor. Edinilen kısıtlı bilgilere göre şarkıcı Dara'nın Türk eşi Ervin İvanov bir doktor. Sofya Tıp Üniversitesi'nde eğitim aldığı ifade edilen İvanov'un farmakoloji doktorası yaptığı ifade ediliyor.
Bulgar basınında yer alan bazı iddialar da bu bilgileri doğrular nitelikte. Bulgar basını, Ervin İvanov’un sağlık sektöründe çalıştığını ve doktor olduğunu ifade ediyor.