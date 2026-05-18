Eurovision'u kazanan "Bulgar gelinin" Türk eşi kim?

2026 Eurovision Şarkı Yarışması'nı “Bangaranga” adlı parçayla kazanan Bulgar şarkıcı Dara, yarışmadan çok evliliğiyle Türkiye'de gündem oldu. Dara, yarışmadan önceki hafta bir soruya “Türkiye’ye teşekkürler. Yakında tekrar gelmeyi çok isterim." ifadeleriyle cevap vermiş, yarışmada birinci olmasının ardından da video hızla sosyal medyada yayılmıştı.

Dara'nın, "Eşim bir Türk, bu yüzden gelmemek olmazdı. Hemen hemen her hafta biraz Türkçe çalışıyorum. Bir dahaki sefere bu röportajı yaptığınızda, sizi daha fazla cümleyle şaşırtabilirim” ifadelerini kullanmasının ardından dikkatler şarkıcının Türk eşine çevrildi.