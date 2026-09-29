Evden atılması İspanya'yı ayağa kaldırmıştı. 87 yaşındaki kadından güzel haber var
29.09.2026 12:29
İspanya'nın başkenti Madrid'de 70 yıldır aynı evde oturan ama son fahiş zamma gücü yetmediği için evden atılan kadın için kitlesel eylemler başlamıştı. 87 yaşındaki kadınla ilgili güzel haber geldi.
İspanya'nın başkenti Madrid'de, 87 yaşındaki emekli bir kadının, fahiş zam yapılan kirasını artık ödeyememesi üzerine polis zoruyla evden çıkarılması sonrası başlayan ve ülke geneline yayılan protesto gösterileri sürerken, olayların sembol ismi haline gelen yaşlı kadınla ilgili güzel bir gelişme yaşandı.
70 yıldır aynı evde yaşayan ancak emlak firmasının yaptığı astronomik zamdan sonra artık kiraya gücü yetmeyeceği için polis zoruyla evden çıkarılan Maricarmen Abascal'ın, evin sahipleriyle varılan anlaşma sonucundaevine geri dönebileceği öğrenildi.
Tekerlekli sandalyeye mahkum şekilde yaşayan Abascal'ın kirası, yüzde 275 zamla aylık 2 bin 650 euroya yükseltilmişti. Normalde kirasını hiç sektirmeyen ödeyen ancak son yapılan zamla birlikte yeni kirayı ödemeye gücü yetmeyen yaşlı kadın 23 Eylül'de polis zoruyla sedye üzerine konularak evinden çıkarılmıştı.
AVUKATI: BU ANLAŞMA, TOPLUMSAL HAREKET SAYESİNDE OLDU
Eylemlerin sembolü haline gelen Abascal'ın avukatı Beatriz Duro, AFP'ye yaptığı açıklamada, "Böyle bir anlaşma yapıldıysa, bunun herkes için daha mutlu ve daha güzel neticeleri olacaktır. Bu anlaşma, toplumsal hareket sayesinde gerçekleşmiştir" dedi. Duro, Abascal'ın yeni kirasının, bir önceki kirasına oldukça yakın bir düzeyde olacağını söyledi.
ANKETLERE GÖRE KONUT KRİZİ ÜLKEDE EN ÖNEMLİ SORUN
Yüksek kira artışları ve ev sahibi olmanın her geçen yıl daha da zorlaştığı İspanya'da son 2-3 yıldır yapılan tüm anketlerde konut krizi, İspanyolların çözüm beklediği sorunların başında gösteriliyor.
Maricarmen Abascal'ın başına gelenler de giderek büyüyen barınma sorunuyla ilgili fitili ateşledi. Ülke genelinde sokaklara dökülen on binlerce kişi hem yaşlı kadına dayanışma mesajları gönderdi hem de barınma hakları için eylemler yaptı.
Geçtiğimiz günlerde, "Başka bir Maricarmen olmasın" sloganıyla gösteri düzenleyen Kiracılar Sendikaları Konfederasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Hükümetin sesimize kulak vermesini talep etmek için sokaklara döküldük. Artık buna daha fazla tahammül etmeyeceğiz. Barınma hakkı için Sol Meydanı'nda kamp kuruyoruz." ifadeleri yer aldı.
Azınlık sol koalisyon hükümeti, kira ve ipotek mağdurlarının evlerinden çıkarılmasının önlenmesi ve konut krizinin çözümüne ilişkin bazı kararlar alacağını duyurduysa da konfederasyon temsilcileri, sonuna kadar mücadele edeceklerini vurguladı.
Başkent Madrid'de, konut krizini ve artan kiraları protesto eden eylemciler de Puerta del Sol Meydanı'nda kurdukları çadır kampıyla hükümete yönelik baskılarını sürdürüyor. Hafta sonu yaklaşık 30 bin kişinin katıldığı yürüyüşün ardından meydanda toplanan göstericiler, Madrid Bölge Yönetimi Başkanlığı binasının önündeki alana yaklaşık 100 çadır kurmuş durumda.
AFP'nin haberinde, emlak sitesi Idealista'nın verilerine göre, İspanya'da metrekare başına ortalama kira fiyatları son 10 yılda neredeyse iki katına çıkarak ağustos ayında 15,10 euroya ulaştı. Satılık konut tarafında ise aynı dönem içinde yüzde 50 artışla metrekare başına 2 bin 355 euroya çıktı.
İspanya Merkez Bankası, 50 milyon nüfuslu ülkede tahminen 700 bin konut açığı olduğunu düşünüyor.