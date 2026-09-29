Evden atılması İspanya'yı ayağa kaldırmıştı. 87 yaşındaki kadından güzel haber var

ANKETLERE GÖRE KONUT KRİZİ ÜLKEDE EN ÖNEMLİ SORUN

Yüksek kira artışları ve ev sahibi olmanın her geçen yıl daha da zorlaştığı İspanya'da son 2-3 yıldır yapılan tüm anketlerde konut krizi, İspanyolların çözüm beklediği sorunların başında gösteriliyor.

Maricarmen Abascal'ın başına gelenler de giderek büyüyen barınma sorunuyla ilgili fitili ateşledi. Ülke genelinde sokaklara dökülen on binlerce kişi hem yaşlı kadına dayanışma mesajları gönderdi hem de barınma hakları için eylemler yaptı.