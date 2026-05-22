Evrende yalnız değil miyiz? ABD Savaş Bakanlığı gizli UFO arşivinin 2. baskısını yayınladı
22.05.2026 16:30
Pentagon, Trump’ın talimatıyla gizliliği kaldırılan ikinci UFO dosyası paketini yayınladı. Belgeler arasında savaş uçaklarını takip ettiği öne sürülen gizemli küreler ve açıklanamayan olaylara ait videolar yer aldı.
GİZEMLİ KÜRELER VE HIZLANAN CİSİMLER
Pentagon, UFO'lara ilişkin yeni gizliliği kaldırılmış belgeler yayınladı. ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla paylaşılan ikinci dosya paketinde 50’den fazla video, rapor ve istihbarat kaydı bulunuyor.
Pentagon şimdiye kadar toplamda 200’den fazla UFO dosyasını kamuoyuna açtı.
Yeni yayınlanan görüntüler arasında ABD Sahil Güvenliği’ne ait kızılötesi sensörlerle kaydedilen ve bir uçağın yakınında uçan tanımlanamayan bir cisim yer alıyor.
Bir diğer videoda ise 2021 yılında ABD ordusuna ait bir platform tarafından Suriye üzerinde kaydedilen ve “ani hızlanma” yaptığı belirtilen gizemli bir cisim görülüyor.
2020 tarihli başka bir görüntüde ise nüfus yoğunluğu bulunan bir bölgenin üzerinde uçan küresel bir cismin daha sonra hızla yükselerek gözden kaybolduğu aktarılıyor.
"SAVAŞ UÇAKLARINI TAKİP EDEN KÜRELER"
Dosyalarda yer alan dikkat çekici belgelerden biri de üst düzey bir ABD istihbarat yetkilisinin yazılı ifadesi oldu. Yetkili, görev sırasında helikopterlerinin yanında aniden beliren “iki büyük küre” gördüklerini anlattı.
Raporda kürelerin “beyaz veya sarı merkezli turuncu ışıklar” saçtığı ve her yöne ışık yaydığı belirtildi. Olayın ardından savaş uçaklarının cisimleri teşhis etmek için havalandığı ancak başarılı olamadığı ifade edildi.
İstihbarat görevlisi, “Karşılaştığımız aynı küreler savaş uçaklarını takip etmeye başladı. Gördüklerimiz karşısında adeta nutkumuz tutuldu.” dedi.
1940'LARDAN KALMA BELGELER DE YAYINLANDI
Bugün yayınlanan toplam 222 dosya arasında, New Mexico’daki çok gizli Sandia tesisinde 1948-1950 yılları arasında kaydedilen olaylara ilişkin 116 sayfalık belge de yer aldı.
Pentagon, bu dosyada askeri üs yakınlarında görülen 209 “yeşil küre, disk ve ateş topu” vakasının raporlandığını açıkladı.
"DÜNYA DIŞI YAŞAM KANITI YOK"
Pentagon’, yürütülen incelemelerde olayların dünya dışı yaşamla bağlantılı olduğuna dair kanıt bulunmadığını açıkladı.
Ancak yetkililer, çok sayıda olayın hala çözülemediğini ve kesin biçimde açıklanamadığını kabul ediyor.
Uzmanlar da şimdiye kadar yayınlanan videoların bazı yeni görüntüler içerdiğini ancak uzaylı teknolojisine dair kesin kanıt sunmadığını belirtiyor.
TRUMP: İNSANLAR KENDİLERİ KARAR VERSİN
Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda önceki yönetimleri UFO konusunda şeffaf olmamakla suçladı.
Trump, “Amerikan halkının bunu kendisinin görme zamanı geldi. Bu yeni belgeler ve videolarla insanlar ‘Ne oluyor?’ sorusuna kendileri yanıt verebilir.” ifadelerini kullandı.
Pentagon ise yeni oluşturulan UFO arşiv sitesinin dünya genelinde bir milyardan fazla görüntülenme aldığını açıkladı.