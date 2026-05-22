Evrende yalnız değil miyiz? ABD Savaş Bakanlığı gizli UFO arşivinin 2. baskısını yayınladı

Pentagon, UFO'lara ilişkin yeni gizliliği kaldırılmış belgeler yayınladı. ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla paylaşılan ikinci dosya paketinde 50’den fazla video, rapor ve istihbarat kaydı bulunuyor.

Pentagon şimdiye kadar toplamda 200’den fazla UFO dosyasını kamuoyuna açtı.

Yeni yayınlanan görüntüler arasında ABD Sahil Güvenliği’ne ait kızılötesi sensörlerle kaydedilen ve bir uçağın yakınında uçan tanımlanamayan bir cisim yer alıyor.

Bir diğer videoda ise 2021 yılında ABD ordusuna ait bir platform tarafından Suriye üzerinde kaydedilen ve “ani hızlanma” yaptığı belirtilen gizemli bir cisim görülüyor.

2020 tarihli başka bir görüntüde ise nüfus yoğunluğu bulunan bir bölgenin üzerinde uçan küresel bir cismin daha sonra hızla yükselerek gözden kaybolduğu aktarılıyor.