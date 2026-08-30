Evrenin haritasını çıkaracak. NASA, yeni teleskobunu fırlatıyor

Hubble'dan 100 kat daha geniş ve James Webb'den de belirgin şekilde büyük bir görüş alanına sahip olan Roman, Dünya'dan 1,5 milyon kilometre uzaklıktaki gözlem noktasına yaklaşık 100 günde ulaşarak gökyüzünün devasa bölümlerini tarayacak.

Daha yüksek güç ve hassasiyet sunan Webb gibi diğer gözlemevleriyle eşgüdümlü çalışmak üzere tasarlanan Roman, binlerce yeni ötegezegenin yanı sıra büyük kütleli yıldızların patlamalı ölümleri olan on binlerce süpernovayı keşfetmeyi amaçlıyor.

Roman'ın teknik yöneticisi Dave Content AFP'ye yaptığı değerlendirmede, "Bu, bugüne kadar üretilmiş en büyük gök cisimleri kataloğu olacak ve bizimkine benzer güneş sistemlerinin ne kadar yaygın olduğunu anlamamızı sağlayacak" dedi.

Yeni teleskop aynı zamanda kökeni henüz bilinmeyen ancak evrenin yaklaşık yüzde 95'ini oluşturduğu düşünülen karanlık madde ve karanlık enerjiye de ışık tutacak.

Karanlık maddenin bir tür kütleçekimsel yapıştırıcı işlevi gördüğü, karanlık enerjinin ise evrenin genişlemesini yönlendiren itici bir güç olduğu kabul ediliyor.

Kızılötesi görme yeteneğiyle donatılan Roman, gök cisimlerinin milyarlarca yıl önce yaydığı ışığı tespit ederek zaman içinde geriye bakabilecek; böylece bilim insanlarına evrenin uzak geçmişini görme ve bu iki gizemli olguyu daha iyi anlama fırsatı sunacak.