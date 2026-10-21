Eylemlere destek için sokağa çıkan orkestra, gaz altında bile susmadı. Şarkılar dikkat çekti

Meydandaki repertuar ise popüler kültür ile siyasi direniş tarihini doğrudan bir araya getiren sembolik yapıtlardan oluştu.

Orkestra, Şilili besteci Sergio Ortega ve Quilapayún grubunun 1973 yılında Salvador Allende hükümetine destek amacıyla bestelediği 53 yıllık "El pueblo unido jamás será vencido" (Örgütlü Bir Halkı Hiçbir Kuvvet Yenemez) marşını çaldı.

Darbenin ardından sürgüne giden grubun bu marşı vaktiyle Paris'te kaydetmiş olması da meydandaki performansa tarihi bir boyut kattı.

Müzisyenler klasik direniş marşının yanı sıra Açlık Oyunları serisinin devrim şarkısı "The Hanging Tree"yi (Ağacın Altında) seslendirirken, yüzlerce öğrenci şarkıya hep bir ağızdan eşlik etti.

Genç eylemcilerin moralini yüksek tutmak ve dikkat çekmek amacıyla Star Wars "İmparatorluk Marşı", Avengers film müziği ve Michael Jackson'ın polis baskısına karşı bestelediği "They Don't Care About Us" şarkısı da çalındı.