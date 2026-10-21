Eylemlere destek için sokağa çıkan orkestra, gaz altında bile susmadı. Şarkılar dikkat çekti
21.10.2026 10:06
Son Güncelleme: 21.10.2026 14:10
Paris'te öğrencilerin protestolarına destek veren 400 müzisyenlik orkestra, polisin biber gazlı müdahalesine rağmen Cumhuriyet Meydanı'nda 20 dakika boyunca enstrümanlarını çalmaya devam etti.
Fransa'da haftalardır süren öğrenci boykotları ve kitlesel eylemler, başkent Paris'in en bilinen noktalarından République Meydanı'nda gaz bulutları altında yükselen bir orkestra konseriyle yeni bir boyut kazandı.
Yaklaşık 400 aktivist müzisyenin kurduğu Orchestre du Nouveau Monde (Yeni Dünya Orkestrası), öğrencilere destek amacıyla 17 Ekim 2026'da valilik izniyle açık hava konseri düzenledi.
Etkinlik başlamadan önce polisin alana biber gazı ve ses bombalarıyla müdahale etmesi üzerine meydanda gerilim tırmandı.
Gözleri yaşaran ve nefes almakta güçlük çeken müzisyenler, müdahaleye rağmen enstrümanlarını bırakmadı ve koşullar tamamen imkansız hale gelene dek yaklaşık 20 dakika boyunca çalmayı sürdürdü.
Müzisyenlerin gaz bulutu altındaki anları, Brut ve uluslararası haber ajanslarının paylaştığı videolarla küresel çapta geniş kitlelere ulaştı.
Meydandaki repertuar ise popüler kültür ile siyasi direniş tarihini doğrudan bir araya getiren sembolik yapıtlardan oluştu.
Orkestra, Şilili besteci Sergio Ortega ve Quilapayún grubunun 1973 yılında Salvador Allende hükümetine destek amacıyla bestelediği 53 yıllık "El pueblo unido jamás será vencido" (Örgütlü Bir Halkı Hiçbir Kuvvet Yenemez) marşını çaldı.
Darbenin ardından sürgüne giden grubun bu marşı vaktiyle Paris'te kaydetmiş olması da meydandaki performansa tarihi bir boyut kattı.
Müzisyenler klasik direniş marşının yanı sıra Açlık Oyunları serisinin devrim şarkısı "The Hanging Tree"yi (Ağacın Altında) seslendirirken, yüzlerce öğrenci şarkıya hep bir ağızdan eşlik etti.
Genç eylemcilerin moralini yüksek tutmak ve dikkat çekmek amacıyla Star Wars "İmparatorluk Marşı", Avengers film müziği ve Michael Jackson'ın polis baskısına karşı bestelediği "They Don't Care About Us" şarkısı da çalındı.
ÖĞRENCİ LİDERİ HAREKETİN SEMBOLÜ OLDU
Eğitim boykotları sokaklarda sürerken, hareket kendi sözcülerini ve öne çıkan figürlerini de görünür kıldı.
Paris'teki Jacques-Decour Lisesi son sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Elwan Benoit, okul boykotları sırasında verdiği röportajların ardından sosyal medyada öne çıkan isimlerden biri haline geldi.
TikTok ve X platformlarında paylaşılan videoları 10 milyondan fazla izlenen Elwan Beonit, üniversiteye giriş sistemi Parcoursup'ün yarattığı baskıyı eleştiriyor, banliyö okullarına bütçe ayrılmasını ve eğitimde fırsat eşitliğini talep ediyor.
Genç sözcünün Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin Jean-Luc Mélenchon ile bir araya gelmesi de kamuoyunda tartışılan başlıklar arasında yer aldı.
Harekete destek veren siyasetçilerden Saint-Denis Belediye Başkanı Bally Bagayoko ise eylemlerin simgeleşen bir diğer ismi oldu.
Paris'in göçmen ağırlıklı banliyösünü yöneten Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partili Bagayoko, 6 Ekim 2026'daki gösterilerde polis kordonu ile liselilerin arasına elinde Fransa bayrağıyla girdi.
Polislere "Durun!" diye seslenirken biber gazına maruz kalan Bagayoko'nun gözlerine serum fizyolojik sıkıldığı anlar CNN, The Guardian ve El Mundo gibi uluslararası medya kuruluşlarının yayınlarında yer buldu.
Paris Emniyet Müdürü, olayları kışkırttığı iddiasıyla belediye başkanı hakkında suç duyurusu yaptı.
Hükümetin müdahalelerini eleştiren Bagayoko, uygulanan sert polis müdahalelerinin çocukların hayatını tehlikeye atacağını belirterek Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u öğrenci ailelerinden özür dilemeye çağırıyor.
FRANSA'DA KAOS
Fransa'da hayat pahalılığı, eğitim bütçelerindeki kesintiler ve kamu hizmetlerinin gerilemesi gerekçesiyle başlayan kitlesel eylemlerde bugün itibarıyla sokağa çıkma yasakları ilan edildi ve ordu devreye sokuldu.
Hafta sonu 800 binden fazla kişinin katıldığı gösterilerin ardından birçok kentte yaşanan yağma ve şiddet olayları üzerine hükümet, Paris ve Lyon kent merkezlerinde geceleri sokağa çıkma yasağı getirdi.
Başbakan Sébastien Lecornu, söz konusu gece yasaklarının kamu düzeni eksiksiz sağlanana kadar gerektiği müddetçe yürürlükte kalacağını açıkladı.
Güvenlik önlemleri kapsamında sokaklarda asayişi sağlamak ve kamu binalarını korumak amacıyla askeri birliklerin polise destek vereceği bildirildi.
Hafta sonu Paris'te oynanması planlanan New Orleans Saints ile Pittsburgh Steelers arasındaki Amerikan Futbolu Ligi (NFL) karşılaşması dahi ancak çok sıkı askeri koruma garantisiyle onaylandı.
Hükümet, 24 Ekim Cumartesi günü Sarı Yelekliler ile liseli ve üniversiteli gençlerin ortaklaşa düzenlemeyi planladığı eylemler öncesinde olağanüstü güvenlik seferberliğine yöneldi.
Polis ve askeri personelin katılımıyla geniş çaplı bir sevkiyat planlanırken, Başbakan Lecornu ve İçişleri Bakanı Laurent Nuñez gerilimi düşürmek amacıyla ülkenin en büyük beş işçi sendikasının temsilcileriyle 21 Ekim Çarşamba sabahı acil toplantıya oturdu.
Görüşmede hükümet kanadı; lise binalarının onarımı, üniversiteye giriş sistemi Parcoursup reformu ve ders programları konusunda bütçesel yanıtlar verme taahhüdünü iletti.
Sendikalar cephesinde yer alan CGT ve CFDT ise gençlerin talepleri tartışılırken asıl muhatap olan öğrenci temsilcilerinin müzakere masasına çağrılmamasına tepki gösterdi.