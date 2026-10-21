"Fahri elçi" seçilmişti. Fenomen köpekbalığı için zamana karşı yarış
21.10.2026 10:05
Güney Kore'nin Busan kentindeki yapay kanalda mahsur kalan köpekbalığını açık denize yönlendirmek için su sıcaklığının düşmesi üzerine üçüncü kez operasyon başlatıldı.
Güney Kore'nin liman kenti Busan'daki yapay su kanalına giren ve kısa sürede ülkenin gündemine oturan köpekbalığını açık denize yönlendirmek için bugün itibariyle yeni bir çalışma başlatıldı.
Kanal suyundaki sıcaklığın düşmesi, hayvanın hayatta kalmasına dair endişeleri artırıyor.
Geçtiğimiz ay kentin güneydoğusundaki kanalda ilk kez fark edilen ve hayranlarının "Bukhangi" adını verdiği esmer köpekbalığı, bölgeye çok sayıda ziyaretçi çekiyor.
Söz konusu köpekbalığı, bölge esnafının satışlarını canlandırırken kentin “fahri tanıtım elçisi” seçilmişti.
Yetkililer, daha önce tazyikli su ve ağ kullanarak iki kez hayvanı denize döndürmeyi denemiş ancak başarılı olamamıştı.
İsmi belirtilmeyen Okyanus Bakanlığı yetkilisi, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada üçüncü denemenin sabah saat 10.00'da başladığını söyledi.
Yetkili, "Önceki girişimlerimiz sonuç vermediği için operasyonun ne zaman biteceğinden tam olarak emin değiliz" dedi.
Yetkililer başlangıçta köpekbalığının kendi kendine bölgeden ayrılmasını beklemeyi tercih etti.
Bakanlık yetkilisi, hayvanın sağlığına yönelik artan endişelerin yanı sıra yapay kanaldaki su derinliğinin sınırlı olmasının da üçüncü girişimi tetiklediğini açıkladı.
Bugünkü çalışma kapsamında ekipler, ağları yüzen dubalara sabitledi.
Plana göre bu düzenek, köpekbalığı açık denize doğru hareket ettikçe aşama aşama ilerletilecek ve hayvan geçtikten sonra ağlar su yoluna geri dönmesini engelleyecek.
Busan yetkilileri operasyonu canlı yayınlarken, bölge sakinleri ve meraklılar da hayvanı görebilmek amacıyla kanal boyunca toplandı.
Bölgeye olan ilgiden memnuniyet duyan Busan Belediye Başkanı Chun Jae-soo, köpekbalığının yerel ekonomiye beklenmedik bir canlılık getirdiğini ve normal şartlarda "trilyonlar" tutabilecek bir tanıtım sağladığını ifade etti.
Çevre örgütleri ise olaya yalnızca bir gösteri veya ekonomik fırsat olarak bakılmaması gerektiği görüşünde birleşiyor.
Aktivistler, köpekbalığının kanala kadar gelmesini iklim krizinin bir uyarısı olarak nitelendiriyor.
Deniz suyunun ısınması nedeniyle ılık su balıklarının kuzeye doğru çekildiğini belirten çevreciler, subtropikal köpekbalıklarının da bu avları takip ederek bölgeye ulaştığını savunuyor.