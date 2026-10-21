"Fahri elçi" seçilmişti. Fenomen köpekbalığı için zamana karşı yarış

Bugünkü çalışma kapsamında ekipler, ağları yüzen dubalara sabitledi.

Plana göre bu düzenek, köpekbalığı açık denize doğru hareket ettikçe aşama aşama ilerletilecek ve hayvan geçtikten sonra ağlar su yoluna geri dönmesini engelleyecek.

Busan yetkilileri operasyonu canlı yayınlarken, bölge sakinleri ve meraklılar da hayvanı görebilmek amacıyla kanal boyunca toplandı.

Bölgeye olan ilgiden memnuniyet duyan Busan Belediye Başkanı Chun Jae-soo, köpekbalığının yerel ekonomiye beklenmedik bir canlılık getirdiğini ve normal şartlarda "trilyonlar" tutabilecek bir tanıtım sağladığını ifade etti.

Çevre örgütleri ise olaya yalnızca bir gösteri veya ekonomik fırsat olarak bakılmaması gerektiği görüşünde birleşiyor.

Aktivistler, köpekbalığının kanala kadar gelmesini iklim krizinin bir uyarısı olarak nitelendiriyor.

Deniz suyunun ısınması nedeniyle ılık su balıklarının kuzeye doğru çekildiğini belirten çevreciler, subtropikal köpekbalıklarının da bu avları takip ederek bölgeye ulaştığını savunuyor.