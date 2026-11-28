Dünya genelinde yalnızca bin 270 adet üretilen Carrera GT serisinin 104'üncü örneği olan araç, siyah dış rengi ve siyah deri iç mekanıyla öne çıkıyor.

Porsche'nin markanın amiral gemisi süper otomobili olarak ürettiği ve 2006 yılında üretimini sonlandırdığı model, gücünü 5,7 litre hacmindeki atmosferik V10 motordan alıyor.

Altı ileri manuel şanzımanla eşleştirilen bu motor, 605 beygir gücü ve 435 pound-feet tork üretiyor.

Performans verilerine göre saatte 60 mil hıza 3,8 saniyede ulaşabilen otomobilin azami hızı ise saatte 205 mil olarak kaydediliyor.

Çıkarılabilir karbon fiber tavan panelleri ve magnezyum merkezi kilitli jantlarla donatılan araç, aynı dönemden günümüze ulaşan diğer örneklerle benzer özellikleri taşıyor.

Bu özellikler, fabrika orijinalliğini korumasıyla dikkati çeken sıfır kilometrelik bir restorasyon projesi de dahil olmak üzere dönemin diğer Carrera GT'leriyle örtüşüyor.

Carrera GT'nin otomobil dünyasındaki yeri, kısmen Porsche'nin iptal edilen Le Mans yarış programına dayanıyor.

Yarış pistleri için geliştirilen V10 motor ve şanzıman teknolojisinin seri üretime aktarılması, modeli sonraki yıllarda ortaya çıkan turbo beslemeli hiper otomobillerden ayırıyor ve koleksiyonerler gözünde dönemin atmosferik süper otomobilleri arasında referans bir konuma yerleştiriyor.