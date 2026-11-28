Ferrari sözleşmesi nedeniyle gizleniyordu. Schumacher'in Porsche'si yeni yılda satışta
28.11.2026 12:47
Formula 1 efsanesi Michael Schumacher'in 2004 model Porsche Carrera GT marka otomobili, 16 Ocak 2027'de ABD'de düzenlenecek müzayedede satışa sunulacak.
Yedi kez Formula 1 dünya şampiyonu Michael Schumacher'in pist dışında düzenli olarak kullandığı 2004 model siyah Porsche Carrera GT, Mecum Auctions tarafından düzenlenecek Kissimmee müzayedesinde açık artırmaya çıkarılıyor.
Motor1.com'un haberine göre ABD'nin Florida eyaletindeki Osceola Heritage Park'ta 5-17 Ocak 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilecek organizasyonda, yaklaşık 4 bin 500 aracın satışa sunulması bekleniyor.
Carrera GT ise 16 Ocak 2027'de yeni sahibini arayacak. Müzayede evi, satış öncesinde araç için tahmini bir fiyat açıklaması yapmadı.
FERRARI SÖZLEŞMESİ NEDENİYLE MENAJERİ ÜZERİNE KAYDEDİLDİ
Müzayede kataloğunda yer alan bilgilere göre, 000116 şasi numaralı otomobil Schumacher için sıfır olarak sipariş edildi.
Ancak yasal kayıtlarda Alman pilotun uzun yıllar menajerliğini yapan Willi Weber'in adı yer aldı.
Schumacher, Formula 1 kariyerindeki yedi dünya şampiyonluğunun beşini Ferrari ile kazandı. İtalyan ekiple yaptığı sözleşmenin, rakip bir üreticinin otomobilini kendi adına kaydettirmesine izin vermemesi üzerine bu yönteme başvurulduğu belirtiliyor.
Weber adına yapılan tescil, Schumacher'in aracı kendi sahiplik kayıtlarına yansıtmadan kullanabilmesini sağladı.
Aracın doğrudan Schumacher'e ait olduğunu ve bizzat kullanıldığını kanıtlayan belgeler de satış dosyasında yer alıyor.
Mecum Auctions'ın paylaştığı kayıtlarda, Schumacher'in otomobilin direksiyonundaki fotoğrafları, üzerinde yarış kaskı çizimi yer alan kullanım kılavuzu ve arka kaputta "MS" harflerinden oluşan vinil amblem dikkati çekiyor.
Koleksiyon dünyasında bu düzeyde belgelenmiş geçmişe sahip çok az araç yer alıyor.
Yakın dönemde Carroll Shelby bağlantılı bir Ford GT40 da benzer şekilde ünlü bir isme ve dönem belgelerine sahip olmasıyla ilgi görmüştü.
LE MANS MİRASINI TAŞIYAN TEKNİK ÖZELLİKLER
Dünya genelinde yalnızca bin 270 adet üretilen Carrera GT serisinin 104'üncü örneği olan araç, siyah dış rengi ve siyah deri iç mekanıyla öne çıkıyor.
Porsche'nin markanın amiral gemisi süper otomobili olarak ürettiği ve 2006 yılında üretimini sonlandırdığı model, gücünü 5,7 litre hacmindeki atmosferik V10 motordan alıyor.
Altı ileri manuel şanzımanla eşleştirilen bu motor, 605 beygir gücü ve 435 pound-feet tork üretiyor.
Performans verilerine göre saatte 60 mil hıza 3,8 saniyede ulaşabilen otomobilin azami hızı ise saatte 205 mil olarak kaydediliyor.
Çıkarılabilir karbon fiber tavan panelleri ve magnezyum merkezi kilitli jantlarla donatılan araç, aynı dönemden günümüze ulaşan diğer örneklerle benzer özellikleri taşıyor.
Bu özellikler, fabrika orijinalliğini korumasıyla dikkati çeken sıfır kilometrelik bir restorasyon projesi de dahil olmak üzere dönemin diğer Carrera GT'leriyle örtüşüyor.
Carrera GT'nin otomobil dünyasındaki yeri, kısmen Porsche'nin iptal edilen Le Mans yarış programına dayanıyor.
Yarış pistleri için geliştirilen V10 motor ve şanzıman teknolojisinin seri üretime aktarılması, modeli sonraki yıllarda ortaya çıkan turbo beslemeli hiper otomobillerden ayırıyor ve koleksiyonerler gözünde dönemin atmosferik süper otomobilleri arasında referans bir konuma yerleştiriyor.